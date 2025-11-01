Нова хапшења због напада у Подгорици: Двојица Азербејџанаца покушали да побјегну из Црне Горе

Извор:
Агенције
01.11.2025
14:20
Коментари:0
Настављена су хапшења у Црној Гори након напада у подгоричком насељу Забјело, када је турски држављанин избо ножем Подгоричанина М.Ј (25). У инциденту су учествовали и држављани Азербејџана.
Полиција Црне Горе саопштила је да ухапшена двојица држављана Азербејџана Ј.М. (45) и Е.М. (33) због учествовања у догађају од 26. октобра на Забјелу у Подгорици, када је рањен црногорски држављанин М.Ј.
Kако се наводи у саопштењу МУП-а Црне Горе, службеници Сектора граничне полиције су синоћ, пола сата прије поноћи, на граничном прелазу Божај, контролисали три лица, држављане Азербејџана, чија је намјера била да напусте Црну Гору. Након што су дали на увид путне исправе, полицијски службеници су посумњали у вјеродостојност исправе једног од лица, при чему су возило и ова лица издвојени ради детаљне контроле.
Том приликом је утврђено да се у возилу налази И. В. (48) који је управљао возилом, а као сапутници Ј.М. (45) и Е.М. (33) који су се налазили на задњем сједишту возила.
Приликом пасошке контроле Е.М. је предао пасош на име лица А.М, држављанина Азербејџана, након чега је полиција посумњала у вјеродостојност те путне исправе и затим утврдила да је Е.М. покушао да напусти Црну Гору користећи документа са идентитетом трећег лица.
Дешавања у насељу Забјело покренула су талас протеста у Црној Гори. У јавности се данима води полемика колико има Турака у Црној Гори. Укинут је и безвизни режим за турске држављане.
Још једно хапшење било је на граничном прелазу Сукобин - Мурићани гдје је ухапшен турски држављанин према међународној потјерници због издржавања казне затвора.
"Службеници граничне полиције Улцињ су на заједничком граничном прелазу Сукобин - Мурићани, спроводећи појачане активности из своје надлежности, контролисали држављанина Републике Турске, Т. М. Б. (23)", наводи се у саопштењу МУП-а Црне Горе.
Kако се додаје, утврђено је да је за овим лицем расписана потјерница на међународном нивоу преко Интерпола Анкара ради издржавања казне затвора у трајању од четири године и седам мјесеци на коју га је осудио Виши суд у Салихлију у Турској, због извршења кривичног дјела везаног за превару лажним представљањем.
Наиме, он се лажно представљао као полицијски службеник ради стицања противправне имовинске користи. У законском року ће бити спроведен судији за истрагу Вишег суда у Подгорици на даљу надлежност.
Најновије
Најчитаније
16
02
15
55
15
54
15
51
15
45
Тренутно на програму