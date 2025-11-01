Са 3,49 промила возио трактор без возачке дозволе

Извор:
01.11.2025
Невјероватан случај забиљежила је полиција јуче око 21 час у мјесту Отрованец, гдје је зауставила трактор који се опасно кривудао путем.
За воланом нерегистрованог возила био је 28-годишњи мушкарац, а алкотест је показао да је имао чак 3,49 промила алкохола у систему. Додатном провјером је утврђено и да младић уопште нема право да вози јер му је возачка дозвола одузета, саопштила је Полицијска управа Вировитичко-подравска.
Ухапшен и пребачен у болницу
Полиција је одмах ухапсила возача због ризика да ће наставити да прави прекршаје и угрожава друге учеснике у саобраћају. Међутим, због његовог тешког здравственог стања, умјесто да буде одведен у полицијску станицу, превезен је и задржан у Општој болници Вировитица.
Двадесетосмогодишњак ће бити оптужен пред судом. За теже прекршаје - вожњу са одузетом возачком дозволом и под утицајем алкохола - суочава се са новчаном казном од 2.640 до 5.300 евра или до 60 дана затвора. Поред тога, може му се изрећи заштитна мјера забране вожње у трајању од шест мјесеци и шест негативних прекршајних поена.
