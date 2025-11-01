Logo

Са 3,49 промила возио трактор без возачке дозволе

Извор:

Индекс

01.11.2025

12:03

Коментари:

0
Са 3,49 промила возио трактор без возачке дозволе
Фото: Pixabay

Невјероватан случај забиљежила је полиција јуче око 21 час у мјесту Отрованец, гдје је зауставила трактор који се опасно кривудао путем.

За воланом нерегистрованог возила био је 28-годишњи мушкарац, а алкотест је показао да је имао чак 3,49 промила алкохола у систему. Додатном провјером је утврђено и да младић уопште нема право да вози јер му је возачка дозвола одузета, саопштила је Полицијска управа Вировитичко-подравска.

Ухапшен и пребачен у болницу

Полиција је одмах ухапсила возача због ризика да ће наставити да прави прекршаје и угрожава друге учеснике у саобраћају. Међутим, због његовог тешког здравственог стања, умјесто да буде одведен у полицијску станицу, превезен је и задржан у Општој болници Вировитица.

будимир додик путин

Република Српска

Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

Двадесетосмогодишњак ће бити оптужен пред судом. За теже прекршаје - вожњу са одузетом возачком дозволом и под утицајем алкохола - суочава се са новчаном казном од 2.640 до 5.300 евра или до 60 дана затвора. Поред тога, може му се изрећи заштитна мјера забране вожње у трајању од шест мјесеци и шест негативних прекршајних поена.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Трактор

alkotest

Алкохол

Хрватска

Возачка дозвола

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Патријарх Порфирије служио парастос страдалима у паду надстрешнице у Новом Саду

Србија

Патријарх Порфирије служио парастос страдалима у паду надстрешнице у Новом Саду

4 ч

0
Пуцњава на Криту, има мртвих!

Свијет

Пуцњава на Криту, има мртвих!

4 ч

0
МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

Друштво

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

4 ч

0
Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

Друштво

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

4 ч

0

Више из рубрике

Жена (70) преварена за 5.000 евра, наводно платила кћеркину операцију

Регион

Жена (70) преварена за 5.000 евра, наводно платила кћеркину операцију

7 ч

0
Хрватинић: Хрватска за поштовање конститутивних народа

Регион

Хрватинић: Хрватска за поштовање конститутивних народа

22 ч

0
Сабалић: Хрватски сабор дозволио негирање злочина у Јасеновцу

Регион

Сабалић: Хрватски сабор дозволио негирање злочина у Јасеновцу

23 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Срби ушли у такси у центру Загреба, настала сцена за памћење

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner