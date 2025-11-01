Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

Извор:
РТРС
01.11.2025
11:58
На сједници Савјета безбједности УН о БиХ јасно се видјело да се десио идеолошки заокрет и повратак поштовању међународног права, рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Будимир је нагласио да је јучерашња порука САД била јасна – "сједните за сто".
- Република Српска је показала да није изазвала кризу, већ да се мора поштовати њен положај и права. Улога високог представника, како су истакле и Русија и Кина, дестабилизујућа је, јер је сваки његов потез до сада доносио нестабилност. Он злоупотребљава надлежности које су измишљене - рекао је Будимир за РТРС.
Будимир је истакао да је промјена приступа успјех дипломатије коју су водили предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Подсјетио је на сусрете које је Додик имао у Руској Федерацији, гдје се четири пута састао са предсједником Путином, више пута са Лавровом.
- Наш задатак био је да покажемо потребу да се положај српског народа на Балкану дефинише кроз принципе међународног права – и у томе успијевамо. Та борба ће трајати, јер има много фактора који не желе стабилност - рекао је Будимир.
Указао је да се сада десио идеолошки заокрет – повратак поштовању међународног права и да се то јасно видјело на Савјету безбједности када су представници САД-а рекли да се неће мијешати у унутрашње ствари других држава.
Он је напоменуо да је БиХ била први, врло неуспјешан експеримент у покушају стварања синтетичке нације, те да је тај покушај био катастрофалан.
- Сада имамо избалансиран приступ - оцијенио је Будимир.
Додао је да у свјетској политици нема магичних ријечи, да се ништа не дешава преко ноћи већ да је важна истрајност.
- Морамо се уклапати у дневне редове и показивати свој значај. Управо је то политика власти у Републици Српској – да не одустајемо од националних интереса. Замислите да смо се приклонили бриселским политикама или Марфијевим притисцима – Републике Српске више не би било - нагласио је Будимир.
Напоменуо је да је сва реторика која је долазила од Кристијана Шмита била погубна јер је везана за наметање визија које су доводиле Њемачку у неоколонијални приступ овим просторима.
Када је у питању опозиција и њено дјеловање, Будимир је истакао да доминирају лични односи и борба за власт, а да нема националног јединства.
- Они су спремни на компромисе са странкама из заједничких институција које Републику Српску посматрају као мањи ентитет који треба укинути. Улазе у савезе без консултација са Владом Српске - рекао је Будимир.
Учешће њега и предсједника Додика на недавној конференцији о безбједности у Минску показало је, како каже, да Република Српска и српски народ траже своје мјесто и бране своје интересе.
- Учешће Додика показало је и важност малих држава које траже своје мјесто у међународном систему, јер ако постоји међународно право, мале државе имају шансу. Српски народ је велики народ који живи на раскршћу геополитичких путева - рекао је Будимир.
