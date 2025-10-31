Адвокат Мише Бачулова: Он је у згради УКП, не знам шта му се ставља на терет

Извор:
021.рс
31.10.2025
18:54
Коментари:0
Одборник у Скупштини Новог Сада Миша Бачулов, који је у петак, 31. октобра, ухапшен, налази се у згради Управе криминалистичке полиције (УКП) на Новом Београду, по налогу тужилаштва, изјавио је адвокат Милан Алановић.
Он је ФоНету рекао да не зна какво се кривично дјело његовом клијенту ставља на терет.
"Само видим ово што Информер објављује, да је, наводно, хтио да се самоотрује", изјавио је Алановић, преноси 021.rs.
Србија
Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање
Навео је да ће у зграду УКП отићи да преузме рјешење о задржавању Бачулова до 48 сати.
"Треба да буде изведен пред тужиоца. Видећемо да ли је Више јавно тужилаштво или Тужилаштво за организовани криминал", рекао је Алановић.
stigli i snimci u prepošteni informer hahahahfhe ali bačulov uhapšen zbog planiranja lažnog trovanja pic.twitter.com/YMid6925Rx— иван__дамн (@ivan__damn) October 31, 2025
Новосадски одборник из покрета "Буди херој" Миша Бачулов ухапшен је данас у Новом Саду.
Србија
Пресрели му ауто: Овако је ухапшен Миша Бачулов
Медији објавили и видио у којем се види акција и хапшење Бачулова.
Он је изведен из кола, оборен на земљу, гдје су му везане руке, након чега је спроведен у полицијски аутомобил.
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму