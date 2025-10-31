Logo

Адвокат Мише Бачулова: Он је у згради УКП, не знам шта му се ставља на терет

31.10.2025

18:54

Миша Бачулов
Одборник у Скупштини Новог Сада Миша Бачулов, који је у петак, 31. октобра, ухапшен, налази се у згради Управе криминалистичке полиције (УКП) на Новом Београду, по налогу тужилаштва, изјавио је адвокат Милан Алановић.

Он је ФоНету рекао да не зна какво се кривично д‌јело његовом клијенту ставља на терет.

"Само видим ово што Информер објављује, да је, наводно, хтио да се самоотрује", изјавио је Алановић, преноси 021.rs.

Миша Бачулов

Србија

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

Навео је да ће у зграду УКП отићи да преузме рјешење о задржавању Бачулова до 48 сати.

"Треба да буде изведен пред тужиоца. Видећемо да ли је Више јавно тужилаштво или Тужилаштво за организовани криминал", рекао је Алановић.

Новосадски одборник из покрета "Буди херој" Миша Бачулов ухапшен је данас у Новом Саду.

Хапшење Мише Бачулова

Србија

Пресрели му ауто: Овако је ухапшен Миша Бачулов

Медији објавили и видио у којем се види акција и хапшење Бачулова.

Он је изведен из кола, оборен на земљу, гд‌је су му везане руке, након чега је спроведен у полицијски аутомобил.

