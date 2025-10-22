Logo

Ухапшени Анђелковић признаје полицајцу зашто је пуцао у Пионирском парку: Ово је читав разговор са лица мјеста!

Извор:

Телеграф

22.10.2025

14:03

Коментари:

1
Ухапшени Анђелковић признаје полицајцу зашто је пуцао у Пионирском парку: Ово је читав разговор са лица мјеста!
Фото: Tanjug/Video

У ванредном обраћању предсједника Србије, откривено је да је данас испред Дома Народне Скупштине Републике Србије Анђелковић Владан рођен 1955. године пуцао у мушкарца у шатору, а потом све запалио..

"Извршио је, то је моја политичка оцјена, ужасан терористички напад на друга лица и туђу имовину, а, наравно, коначну правну формулацију и квалификацију дјела даће надлежна тужилаштва, уколико сам ја у праву, онда ће то чинити ТОК, уколико нисам у праву, онда ће то свакако чинити Више јавно тужилаштво у Београду", рекао је Вучић.

У обраћању пуштени су снимци са лица мјеста гдје се види разговор полицајца са ухапшеним Анђелковићем.

Полицајац: Је л' знаш ове из парка?

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Терористички напад у центру Београда

Анђелковић: Не знам никог живог

Полицајац: Што си ово урадио?

Анђелковић: Зато што сам мислио да ће да ме убије

Полицајац: Ко да те убије? Полиција?

Анђелковић: Тако је

Полиција: Значи желио си да урадиш нешто да те убије полиција

Анђелковић: Тако је

Полицајац: Је л' знаш неког од учесника у шатору?

ћациленд пожар

Србија

Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

Анђелковић: Никог живог, мајке ми, провјерите

Полицајац: Што си то урадио?

Анђелковић: Па да би ме убили, је*оте

Полицајац: А што баш у шатору?

Анђелковић: Зато што ме нервира

Полицајац: Шта те нервира?

Анђелковић: Заузимање центра града.

ћациленд пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Полицајац: Чиме си запалио шатор?

Анђелковић: Па бензином

Полицајац: Значи полио си бензином и испалио си хитац

Анђелковић: Можете да провјерите, сипао сам бензин у Француској улици.

Полицајац: Значи полио си бензин и испалио си хитац и запалио си то?

Анђелковић: Да, зато што не волим шаторе и хтио сам да ме убијете зато што је ово центар града и ја сам рођен овдје.

У наставку снимка Анђелковић потврђује да се не лијечи као психијатријски случај, да нема психичке сметње. Он је рекао потом да је хтио да га упуцају јер "више не могу да живим".

