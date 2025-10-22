Logo

Убиство због апарата за кафу?! Мушкарац усмртио двије особе у кафићу

22.10.2025

13:55

Убиство због апарата за кафу?! Мушкарац усмртио двије особе у кафићу
Фото: Pexels

Језива пуцњава догодила се рано јутрос у Драчу у којој су двије особе изгубиле живот, а једна је рањена и тренутно је у бјекству.

Према наводима албанских медија, пуцњава се догодила у кафићу на бензинској пумпи, а свему је претходила свађа. Инцидент је, како се сумња, започео када су двојица пријатеља ушла у бар и затражила од конобара да им припреми кафу. Након што им је речено да апарат више није у функцији, избила је вербална расправа која је убрзо прерасла у сукоб.

У тучу и пуцњаву се умијешала и трећа особа која је била у локалу, што је довело до смртоносног обрачуна.

Погинули су А.К. (23) и Ф.П. (33), док је полиција расписала потрагу за осумњиченим Д.П, који је, према првим информацијама, рањен и успио да побјегне са лица мјеста.

Полиција је одмах изашла на терен и обавила увиђај, а у току је интензивна потрага за осумњиченим и прикупљање доказа који би могли да расвијетле мотиве и околности овог догађаја.

Истрага је у току, преноси Коха.

