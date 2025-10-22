Logo

Дјечак се нагео кроз прозор да поздрави сестру, па пао са 3. спрата

22.10.2025

13:11

Коментари:

0
Дјечак се нагео кроз прозор да поздрави сестру, па пао са 3. спрата
Фото: Pixabay

Дјечак (10) је у тешком стању након што је пао кроз прозор зграде у Риму. Наводно је био са мајком и нагео се да види и поздрави своју млађу сестру.

Дјечак је интубиран и превезен у болницу Бамбино Ђезу у критичном стању, а потом је одмах одвезен у операциону салу.

Полиција и форензичари су на лицу мјеста и раде на реконструкцији догађаја.

Улица Бенијамино Де Ритис била је затворена неко вријеме док је полиција вршила увиђај.

Hitna pomoć

Србија

Дјевојка (28) скочила са другог спрата и пала на достављача који је покушавао да је спријечи

''Видјела сам дјечака како гледа са трећег спрата, и то се догодило изненада, али нисам видјела да је пао'', каже жена која живи у улици недалеко од мјеста догађаја.

Зграда има седам спратова, а на другом спрату живе три студента, чији су столови окренути ка прозору. Нисам ништа видјела јер сам била у другој соби, али мој цимер је учио и рекао је да је видио сијенку како пада – рекла је студенткиња.

Она каже да је са комшијама сишла низ степенице и да су одмах позвали Хитну поммоћ када су видјели како дјечак лежи на земљи.

Одмах су и његови родитељи сишли доле.

Према извјештајима полиције, дијете се превише нагнуло да би видјело своју сестру, која је управо изашла на улазна врата.

''Шокирана сам. Чула сам вриске и гласан прасак, пао је на паркирани камион, а онда на земљу'', рекла је станарка са првог спрата, преноси Телеграф.

