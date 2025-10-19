Узнемирујуће: Дјечак (9) и дјевојчица (10) пребили, силовали, скалпирали и покушали да убију дјевојчицу (5)

19.10.2025
17:53
Коментари:0
Деветогодишњи дјечак и десетогодишња дјевојчица оптужени су за покушај убиства и силовање у вези са нападом на петогодишњу дјевојчицу у Кливленду, саопштиле су власти Охаја.
Тужилаштво округа Кајахога подигло је оптужнице против дјеце за покушај убиства, силовање, тешку тјелесну повреду, отмицу и гушење након напада прошлог мјесеца, преноси канцеларија тужиоца округа Кајахога. Локални медији извјестили су да су оптужени у дјечјем суду, јавља CBS News.
Канцеларија тужиоца навела је да тренутно неће давати додатне информације због "осјетљиве природе овог случаја".
Мајка петогодишње дјевојчице изјавила је да је њена ћерка претучена, злостављана и "скалпирана" 13. септембра у пољу у близини Источне 148. улице и Ст. Клер авеније. Наводно је рекла да је њена ћерка била "непрепознатљива" након напада.
"Оно што сам видјела било је невјероватно", рекла је мајка.
"Моја ћерка није била моја ћерка. Њена коса је била скинута са главе. Имала је модрице и крв по цијелом тијелу. Очи су јој биле пуне крви. Усне и уста су јој били пуни крви."
Након што је 13. септембра одведена код члана породице, мајка је рекла да је њена ћерка изашла кроз предња врата и да је потом на неки начин нападнута у пољу, иако околности напада нису јасне.
Када се мајка вратила кући, видјела је да су припадници хитних служби збринули њену ћерку.
"Буквално сам видјела најгору ствар икада", рекла је мајка.
Одјељење полиције Кливленда истражује случај. У објави на Фејсбуку од 7. октобра, одјељење је навело да не може да објави више информација "због осјетљиве природе случаја", додајући да истражитељи не желе да "угрозе интегритет истраге и наруше приватност и уставна права учесника".
