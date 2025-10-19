Logo

Бачена бомба на београдски ауто-сервис, на вратима пише УЧК

Извор:

Телеграф

19.10.2025

17:52

Коментари:

0
Бачена бомба на београдски ауто-сервис, на вратима пише УЧК

Јака експлозија чула се у ауто-сервису поред познатог локала на Видиковцу у Београду, према првим незваничним информацијама тамошњих медија, на ауто-сервис је бачена је ручна бомба.

Како Телеграф.рс сазнаје, у 14.16 часова пријављена је детонација у ауто-сервису у улици Патријарха Јоаникија.

До експлозије је дошло у објекту сервиса, а уништена су улазна врата и стакла на прозорима.

policija Srbija

Хроника

Бомба бачена на локал, попуцала стакла

Страдала су и стакла на оближњем објекту, док је на вратима затечен натпис "УЧК".

У инциденту, према првим извјештајима, нема повријеђених и нема пожара.

Ипак, на лицу мјеста изашли су ватрогасци и полиција.

Власницима ауто-сервиса није јасно ко би ово могао да уради.

Изјавили су да нису претходно добили никакве пријетње.

Подијели:

Тагови:

bačena bomba

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

policija Srbija

Хроника

Бомба бачена на локал, попуцала стакла

2 ч

0
Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

Хроника

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

3 ч

1
полиција

Хроника

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

5 ч

1
Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

Хроника

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner