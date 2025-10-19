Бачена бомба на београдски ауто-сервис, на вратима пише УЧК

Извор:
Телеграф
19.10.2025
17:52
Јака експлозија чула се у ауто-сервису поред познатог локала на Видиковцу у Београду, према првим незваничним информацијама тамошњих медија, на ауто-сервис је бачена је ручна бомба.
Како Телеграф.рс сазнаје, у 14.16 часова пријављена је детонација у ауто-сервису у улици Патријарха Јоаникија.
До експлозије је дошло у објекту сервиса, а уништена су улазна врата и стакла на прозорима.
Бомба бачена на локал, попуцала стакла
Страдала су и стакла на оближњем објекту, док је на вратима затечен натпис "УЧК".
У инциденту, према првим извјештајима, нема повријеђених и нема пожара.
Ипак, на лицу мјеста изашли су ватрогасци и полиција.
Власницима ауто-сервиса није јасно ко би ово могао да уради.
Изјавили су да нису претходно добили никакве пријетње.
