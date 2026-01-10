Logo
Large banner

"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовијековне државе"

Извор:

АТВ

10.01.2026

19:36

Коментари:

0
"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовијековне државе"
Фото: АТВ

Моћ српске средњовијековне државе оживио је Дарко Јурошевић – и то на шаховској табли. Умјесто анонимних краљева и пјешака српски владари.

Цар Душан и принцеза Јелена, сваки потез је важан. Ту је и њихова војска. Академски вајар исклесао их је у дрвету и удахнуо им душу.

"Ипак је шах мисаона игра. Цар Душан, држава. И симболично повлачење потеза? Да то је једна мала тајна како је ова српска средњовијековна држава била толико успјешна", каже Дарко Јурошевић, академски сликар и вајар, Милићи.

Кључне потезе повлачио је и Дарко, док је стварао „Шах цара Душана“ у Милићима. Бијеле фигуре извајао је у јавору, црне у ораху. Детаљ по детаљ.

Иако се то можда на први поглед не би рекло, свака од ових фигура на шаховској табли израђена је ручно. У све то Дарко је уложио много рада и труда. Само три године радио је три године, а на цијелом пројекту укупно пет година.

Свака фигура има своју симболику и историјски карактер. А њихово настајање поносно су пратили породица и пријатељи.

"И прије тога је радио неке друге пројекте и стварно сам био одушевљен. Али ово је ја мислим врх његовог рада", каже Ранко Јурошевић, брат Дарка Јурошевића.

А свакодневно се рађају и нове идеје. Дарко неуморно ствара. Било би добро , каже, да умјетничка инсталација „Шах цара Душана“ своје мјесто пронађе у некој од институција културе. За сада, шаховска табла, са које се српска историја тако лако упија, постаје живља и разумљивија, свјетлост дана угледа тек у ријетким приликама и школи у Милићима.

Подијели:

Тагови:

Цар Душан

šah

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Друштво

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

1 ч

0
Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

Кошарка

Сјајан меч у Лакташима: Игокеа након продужетка боља од Клужа

1 ч

0
Зукан Хелез добио јасан одговор: Република Српска је формирана да буде трајна!

БиХ

Зукан Хелез добио јасан одговор: Република Српска је формирана да буде трајна!

1 ч

1
Српска наставља да јача своју позицију на међународној сцени

Република Српска

Српска наставља да јача своју позицију на међународној сцени

1 ч

0

Више из рубрике

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

Друштво

Фенечки бисери одушевили приједорску публику

1 ч

0
Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

Друштво

Епископ Сергије: Босанска црква није и никада неће постојати, ИЗ да се огради од изјава Церића

1 ч

3
Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

Друштво

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

3 ч

0
Грађани у Сарајеву огорчени: Иако су прилази очишћени од снијега, Рад и даље не одвози смеће

Друштво

Грађани у Сарајеву огорчени: Иако су прилази очишћени од снијега, Рад и даље не одвози смеће

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

20

14

Објављен снимак убиства Рене Гуд са камере агента који је пуцао у њу

20

06

Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

20

03

Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

19

52

"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner