"Дарко Јурошевић оживио моћ српске средњовијековне државе"

Извор:
АТВ
10.01.2026
19:36
Коментари:0
Моћ српске средњовијековне државе оживио је Дарко Јурошевић – и то на шаховској табли. Умјесто анонимних краљева и пјешака српски владари.
Цар Душан и принцеза Јелена, сваки потез је важан. Ту је и њихова војска. Академски вајар исклесао их је у дрвету и удахнуо им душу.
"Ипак је шах мисаона игра. Цар Душан, држава. И симболично повлачење потеза? Да то је једна мала тајна како је ова српска средњовијековна држава била толико успјешна", каже Дарко Јурошевић, академски сликар и вајар, Милићи.
Кључне потезе повлачио је и Дарко, док је стварао „Шах цара Душана“ у Милићима. Бијеле фигуре извајао је у јавору, црне у ораху. Детаљ по детаљ.
Иако се то можда на први поглед не би рекло, свака од ових фигура на шаховској табли израђена је ручно. У све то Дарко је уложио много рада и труда. Само три године радио је три године, а на цијелом пројекту укупно пет година.
Свака фигура има своју симболику и историјски карактер. А њихово настајање поносно су пратили породица и пријатељи.
"И прије тога је радио неке друге пројекте и стварно сам био одушевљен. Али ово је ја мислим врх његовог рада", каже Ранко Јурошевић, брат Дарка Јурошевића.
А свакодневно се рађају и нове идеје. Дарко неуморно ствара. Било би добро , каже, да умјетничка инсталација „Шах цара Душана“ своје мјесто пронађе у некој од институција културе. За сада, шаховска табла, са које се српска историја тако лако упија, постаје живља и разумљивија, свјетлост дана угледа тек у ријетким приликама и школи у Милићима.
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
БиХ
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч3
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
14
20
06
20
03
19
52
Тренутно на програму