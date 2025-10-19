Logo

Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

Извор:

АТВ

19.10.2025

15:15

Коментари:

1
Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају
Фото: Ustupljena fotografija

Још трају претреси возила од стране полицијских службеника и увиђај на мјесту борилишта у Дервенти, гдје су синоћ полицијски службеници прекинули злостављање животиња кроз организовање борби паса, саопштено је из МУП-а Српске.

"Полицијски службеници су синоћ на лице мјеста довели представнике ветеринарске службе како би пружили помоћ повријеђеном псима. У активности је укључена и Републичка управа за инспекцијске послове. Данас је слободе лишено још једно лице које се сумњичи да је организовао наведени догађај", наводе из полиције.

Полиција потрага

Хроника

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

Подсјећамо, полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили су синоћ на подручју Дервенте 14 особа у акцији "Самбо" која је усмјерена на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.

Акцију је реализовала Управа криминалистичке полиције у сарадњи са полицијским управама Добој и Бањалука и Жандармеријом. Приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечене су 84 особе, држављани Србије, Хрватске, Црне Горе, ФБиХ и Републике Српске.

Акција Самбо

Полицијски службеници саслушали су 70 особа у својству свједока, док ће против 15 особа бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима злостављање и мучење животиња, недозвољена производња и промет наркотичких средстава и омогућавање уживања опојних дрога.

На лицу мјеста синоћ нађени су лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузета је и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести са наведеним кривичним дјелима. Уз само борилиште полицијски службеници су пронашли и привремено одузели 50.000 КМ, у разним валутама.

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој.

Подијели:

Тагови:

МУП Републике Српске

борбе паса

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

полиција

Хроника

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

5 ч

1
Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

Хроника

Навијачки обрачун у Илијашу: Повријеђено пет особа, разбијено 15 возила

8 ч

0
Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

Хроника

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

8 ч

4
Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

Хроника

Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner