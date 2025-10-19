Организовали борбе паса: Ухапшена још једна особа, претреси и даље трају

Извор:
Још трају претреси возила од стране полицијских службеника и увиђај на мјесту борилишта у Дервенти, гдје су синоћ полицијски службеници прекинули злостављање животиња кроз организовање борби паса, саопштено је из МУП-а Српске.
"Полицијски службеници су синоћ на лице мјеста довели представнике ветеринарске службе како би пружили помоћ повријеђеном псима. У активности је укључена и Републичка управа за инспекцијске послове. Данас је слободе лишено још једно лице које се сумњичи да је организовао наведени догађај", наводе из полиције.
Подсјећамо, полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске ухапсили су синоћ на подручју Дервенте 14 особа у акцији "Самбо" која је усмјерена на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.
Акцију је реализовала Управа криминалистичке полиције у сарадњи са полицијским управама Добој и Бањалука и Жандармеријом. Приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечене су 84 особе, држављани Србије, Хрватске, Црне Горе, ФБиХ и Републике Српске.
Полицијски службеници саслушали су 70 особа у својству свједока, док ће против 15 особа бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима злостављање и мучење животиња, недозвољена производња и промет наркотичких средстава и омогућавање уживања опојних дрога.
На лицу мјеста синоћ нађени су лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузета је и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести са наведеним кривичним дјелима. Уз само борилиште полицијски службеници су пронашли и привремено одузели 50.000 КМ, у разним валутама.
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој.
