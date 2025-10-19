Мадридски фестивал оваца и коза привукао хиљаде људи

Извор:
СРНА
19.10.2025
17:36
Коментари:0
Улице Мадрида данас су биле закрчене стадом оваца и коза, као и хиљадама људи, током годишњег фестивала којим се одаје почаст руралном насљеђу овог подручја.
Парада оваца са звонима, блејањем и музиком привукла је пажњу бројних посјетилаца.
Сваке године, организатори Фестивала трансхумације /кретања између сезонских пашњака/ оживљавају пасторални призор на улицама главног града Шпаније.
Фестивал указује и на еколошке предности традиционалне испаше, у којој се стока користи за чишћење жбуња и другог запаљивог растиња, чиме се смањује ризик од ширења шумских пожара.
Република Српска
Маричић: СДС професионални "контраш"
Ове године на улицама је било око 1.100 мерино оваца и 200 коза, рекли су организатори.
Шпанска пријестоница налази се на древној миграционој рути која је била дио огромне мреже пољопривредних стаза на Иберијском полуострву, пренио је АП.
Тамо гдје се сада налази град некада су била отворена поља и шуме, испресијецане путевима за стоку. У оквиру фестивала, организатори плаћају граду симболичну накнаду за безбједан пролазак животиња.
Мадрид одржава овај фестивал од 1994. године. Мањи градови у Италији, Француској и Калифорнији организују сличне догађаје.
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму