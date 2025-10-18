Logo

Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније

Извор:

СРНА

18.10.2025

13:59

Коментари:

0
Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније
Фото: Танјуг

Полиција је ухапсила В.А. /23/ из околине Бујановца због сумње да је пуцало из возила у покрету након утакмице фудбалских репрезентација Србије и Албаније у Лесковцу, коју су гости добили с резултатом 1:0.

Двадесеттрогодишњак је ухапшен због кривичног д‌јела изазивање опште опасности, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Србије.

Ухапшеном је по налогу тужилаштва у Врању одређено задржавање од 48 сати.

Након тога ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу

Подијели:

Тагови:

хапшење

Пуцњава

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

policija Srbija

Хроника

Детаљи пуцњаве у Београду на води: Ево шта је пронађено

1 д

0
Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

Хроника

Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

1 д

0
Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

Хроника

Хорор у Београду: Мушкарац убијен у пуцњави

1 д

0
Дјечак упуцао директора школе и побјегао

Свијет

Дјечак упуцао директора школе и побјегао

2 д

0

Више из рубрике

policija Srbija

Србија

''Послала сам га у башту, вратили га у ковчегу'' Удовица Јована ког је убио комшија очајна

5 ч

0
Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

Србија

Проглашен Дан жалости у Сремској Митровици

5 ч

0
Умрла бака Резлица (105): "Мора да ме Бог неће прима, зашто толико да живи баба кад млади помреше"

Србија

Умрла бака Резлица (105): "Мора да ме Бог неће прима, зашто толико да живи баба кад млади помреше"

6 ч

0
Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

Србија

Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

04

Едита најновијом објавом шокирала све: ''Можда се повужем из јавног живота''

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner