Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније

Извор:
СРНА
18.10.2025
13:59
Полиција је ухапсила В.А. /23/ из околине Бујановца због сумње да је пуцало из возила у покрету након утакмице фудбалских репрезентација Србије и Албаније у Лесковцу, коју су гости добили с резултатом 1:0.
Двадесеттрогодишњак је ухапшен због кривичног дјела изазивање опште опасности, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Србије.
Ухапшеном је по налогу тужилаштва у Врању одређено задржавање од 48 сати.
Након тога ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу
