Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

18.10.2025

08:03

Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала
Фото: Društvene mreže

Слађана Ракић (47) нестала је 10. октобра у центру Крушевца. Породица већ осам дана не зна ништа о њој. Нестанак је пријављен полицији, али, за сада, помака нема.

На себи је у тренутку нестанка имала црну кожну јакну са белим крзном око врата и рукава, фармерице, црне дубоке чизме и мали кожни црни ранац. Тог дана када је нестала, била је у апотеци са сином да купи лијекове, син се вратио кући, а она је рекла да иде да заврши још неке обавезе.

зеленски трамп

Свијет

Трамп охладио Зеленског: Томахок треба и Американцима

"Од 18.28 телефон јој је угашен и од тада јој се губи сваки траг", каже за Telegraf.rs Слађанин супруг Александар. "У то вријеме је била посљедња порука на Вацапу и телефон се гаси, нема је нигдје. Сину је дала личну карту и здравствену књижицу. Све је остало код куће. Полиција каже да није изашла из земље", прича Александар и напомиње да он и Слађана имају четворо дјеце.

Према његовим ријечима, у поруци на Вацапу Слађана је најавила да ће "отићи".

Како каже, Слађана је од прошле године потресена због смрти сестрића који је имао само 21 годину.

јасмин

Занимљивости

Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

"Било јој је све горе и горе и често је плакала. Говорила да не може то да преживи, да је он био њен миљеник. У четвртак смо заједно ишли код неуролога, добила је лијекове за мигрену, а потом је требало да иде и код психијатра, али мислим да није отишла. Кћерка је прије два дана у свом орману, дубоко међу стварима нашла њену кутијицу са накитом, све је ту", каже супруг.

(Телеграф)

потрага

Крушевац

