Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

Слађана Ракић (47) нестала је 10. октобра у центру Крушевца. Породица већ осам дана не зна ништа о њој. Нестанак је пријављен полицији, али, за сада, помака нема.
На себи је у тренутку нестанка имала црну кожну јакну са белим крзном око врата и рукава, фармерице, црне дубоке чизме и мали кожни црни ранац. Тог дана када је нестала, била је у апотеци са сином да купи лијекове, син се вратио кући, а она је рекла да иде да заврши још неке обавезе.
"Од 18.28 телефон јој је угашен и од тада јој се губи сваки траг", каже за Telegraf.rs Слађанин супруг Александар. "У то вријеме је била посљедња порука на Вацапу и телефон се гаси, нема је нигдје. Сину је дала личну карту и здравствену књижицу. Све је остало код куће. Полиција каже да није изашла из земље", прича Александар и напомиње да он и Слађана имају четворо дјеце.
Према његовим ријечима, у поруци на Вацапу Слађана је најавила да ће "отићи".
Како каже, Слађана је од прошле године потресена због смрти сестрића који је имао само 21 годину.
"Било јој је све горе и горе и често је плакала. Говорила да не може то да преживи, да је он био њен миљеник. У четвртак смо заједно ишли код неуролога, добила је лијекове за мигрену, а потом је требало да иде и код психијатра, али мислим да није отишла. Кћерка је прије два дана у свом орману, дубоко међу стварима нашла њену кутијицу са накитом, све је ту", каже супруг.
(Телеграф)
