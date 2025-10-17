Logo

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

17.10.2025

21:31

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио
Фото: Танјуг

Права драма одиграла се у понедељак у београдском насељу Крњача, у Улици Данка Поповића, у стану у ком је живео А. К. (26), сазнаје Телеграф.рс.

Младић је попио сону киселину, а затим позвао полицију да им казже шта је урадио. Полицајци су одмах алармирали Хитну помоћ, али по њиховом доласку несрећном младићу више није било спаса.

policija hrvatska

Регион

Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Истрага ће показати да ли је у питању самоубиство или несрећни случај.

(Телеграф.рс)

