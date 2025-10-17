Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

17.10.2025
Права драма одиграла се у понедељак у београдском насељу Крњача, у Улици Данка Поповића, у стану у ком је живео А. К. (26), сазнаје Телеграф.рс.
Младић је попио сону киселину, а затим позвао полицију да им казже шта је урадио. Полицајци су одмах алармирали Хитну помоћ, али по њиховом доласку несрећном младићу више није било спаса.
Истрага ће показати да ли је у питању самоубиство или несрећни случај.
