Бивши шампион окончао себи живот пред повратнички меч!

Курир
16.10.2025
18:53
Коронер Алисон Мач потврдила је да је Хатон пронађен без свијести у својој спаваћој соби 14. септембра, а тијело је открио његов менаџер и дугогодишњи пријатељ Пол Спик, преноси Скај Спорт.
Би Би Си је пренио да је Алисон Мач изјавила је да се "чека коначан извјештај о узроку смрти, али да је прелиминарно наведено да је ријеч о вјешању".
Породица није присуствовала данашњем рочишту, а главно саслушање заказано је за 20. март сљедеће године.
Хатон је тог дана требало да отпутује у Дубаи на конференцију за медије поводом најаве свог повратничког меча.
Сахрањен је 12. октобра у манчестерској катедрали, где су се хиљаде људи, пријатељи, породица, познате личности и навијачи, окупиле да му одају почаст док је погребна поворка пролазила улицама његовог родног града.
Рики Хатон, познат под надимком "Хитмен", био је вишеструки свјетски шампион у суперлакој категорији и освајач једне свјетске титуле у велтер категорији током професионалне каријере која је трајала од 1997. до 2012. године.
Хатон се повукао из бокса 2011. године, али је покушао повратак 2012, када је поражен од Вјачеслава Сенченка. Нови повратак био је планиран за крај ове године.
