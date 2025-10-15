Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак

Извор:
АТВ
15.10.2025
20:25
Коментари:0
У Бањалуци је окончана дводневна конференција „Adria sports conference“, која је окупила бројна позната имена из свијета спорт, маркетинга и бизниса. Одржано је 14 панел дискусија уз учешће више од 20 панелиста.
Соња Васић и Саша Чађо са репрезентацијом Србије славиле су велике успјехе, а након што су патике окачиле о клин, одлучиле су да своје знање и искуство желе да пренесу на млађе генерације. Баш због тога, овакве конференције су кажу, сјајна прилика да из свог угла дају допринос и подршку будућим кошаркашицама.
На истом мјесту окупили су се и бивши репрезентативци Дарко Миличић, Милан Гуровић и Вук Радивојевић. На занимљивом панелу под називом „Кошаркашки театар: Прва постава, прва прича“ вратили су се у 2007. годину и Европско првенство на којем су први пут наступили под називом Србија.
Репрезентација Србије те године није остварила запажен резултат, али је прва спортска конференција у Бањалуци и те како побрала симпатије како учесника тако и публике, у нади да се на истом мјесту видимо и наредне године. Ова Adria sports conference имала је и хуманитарни карактер. Потписан дрес Богдана Богдановића отишао је у руке генералног менаџера Игокее Игора Додика,а новац ће бити уплаћен за лијечење Сергеја Ступара.
