Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак

15.10.2025

Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак
У Бањалуци је окончана дводневна конференција „Adria sports conference“, која је окупила бројна позната имена из свијета спорт, маркетинга и бизниса. Одржано је 14 панел дискусија уз учешће више од 20 панелиста.

Соња Васић и Саша Чађо са репрезентацијом Србије славиле су велике успјехе, а након што су патике окачиле о клин, одлучиле су да своје знање и искуство желе да пренесу на млађе генерације. Баш због тога, овакве конференције су кажу, сјајна прилика да из свог угла дају допринос и подршку будућим кошаркашицама.

На истом мјесту окупили су се и бивши репрезентативци Дарко Миличић, Милан Гуровић и Вук Радивојевић. На занимљивом панелу под називом „Кошаркашки театар: Прва постава, прва прича“ вратили су се у 2007. годину и Европско првенство на којем су први пут наступили под називом Србија.

Репрезентација Србије те године није остварила запажен резултат, али је прва спортска конференција у Бањалуци и те како побрала симпатије како учесника тако и публике, у нади да се на истом мјесту видимо и наредне године. Ова Adria sports conference имала је и хуманитарни карактер. Потписан дрес Богдана Богдановића отишао је у руке генералног менаџера Игокее Игора Додика,а новац ће бити уплаћен за лијечење Сергеја Ступара.

Adria sports conference

