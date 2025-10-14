Logo

Дјевојчица (9) се убила у својој соби: У школи јој говорили да је дебела и ружна?

Телеграф

14.10.2025

08:33

Дјевојчица (9) се убила у својој соби: У школи јој говорили да је дебела и ружна?

Деветогодишња дјевојчица из Француске, која је наводно трпила злостављање због своје килаже, објесила се у својој спаваћој соби, пренијели су француски медији.

Дјевојчица Сара П. пронађена је мртва у суботу у својој кући у Саргемину на сјевероистоку земље.

облачно-временска прогноза

Друштво

Јутро облачно и суво: Какав ће бити остатак дана?

Како се сумња, дјевојчица је извршила самоубиство, а својим родитељима је оставила поруку.

Мама дјевојчице тврди да је Сара трпила злостављање у школи због свог физичког изгледа. Школски другови су јој наводно говорили да је дебела, а Сара је наводно и раније причала да ће се убити.

Њен школски друг је рекао да је Сара трпила увреде на путу до куће.

"У разреду се смијала, била је мало весела, али понекад су је друга дјеца вријеђала", рекао је дјечак испред школе, гдје је био са мајком.

"То није лијепо. У школи смо да учимо, да добијемо добар посао, да зарадимо новац. То није мјесто за малтретирање - ни овдје нити било гдје другдје у свијету", додао је он.

Свађа

Љубав и секс

Психолози кажу да је ово најбољи начин за раскид

Сарина најближа другарица рекла је да је "банда од седморо ђака" малтетирала дјевојчицу у школи, и да су јој говорили да је "дебела, ружна и идиот".

"Сваки дан ми је говорила да јој је свега доста, да више не може да издржи. Рекла сам јој да ће престати, али није", рекла је њена другарица.

Смрт је шокирала Француску, а бивши премијер Габријел Атал је у понедјељак изразио саучешће породици.

Регионалне просвјетне власти саопштиле су да су "потресене овим трагичним догађајем", док је канцеларија јавног тужиоца саопштила да је истрага у току.

nuzdic

Република Српска

Нуждић: Не смијемо одустати од борбе за правду за српске жртве рата

Полицијски извори су рекли да је дијете оставило писмо својој породици.

У ​​понедјељак ујутру испред Сарине школе остављене су бијеле руже.

Према писању медија, школа је наводно била обавијештена о малтретирању. Није познато да ли је нешто предузела поводом тога.

