Премијер: Вријеме је да Шкотска постане независна

Шкотски премијер Џон Свини изјавио је да је вријеме да Шкотска постане независна усљед слабљења британске Владе.
"Независност нуди Шкотској нови почетак. Ово је тренутак одлуке. Сви се суочавамо са избором - пад, пропадање и очај са вестминстерском владом или нада, оптимизам и амбиција са шкотском самоуправом. Ово је тренутак да схватимо прави потенцијал који имамо као нација", рекао је Свини на годишњој конференцији Шкотске националне странке.
Свини је рекао да влада у Лондону често ради против Шкотске и да су висока инфлација, пад животног стандарда и други проблеми са којима се суочава Велика Британија кулминација вишедеценијске неуспјешне политике Маргарет Тачер.
Он је навео да неће дозволити премијеру Велике Британије Киру Стармеру да уведе дигиталну личну карту у Шкотској и обећао да ће користити приходе од енергије за борбу против сиромаштва.
Стармер је у јуну рекао да неће дозволити одржавање још једног референдума о независности Шкотске током његовог мандата.
На референдуму 2014. године, шкотски народ је одлучио да остане у оквиру Уједињеног Краљевства.
За останак у оквиру Уједињеног Краљевства на референдуму је гласало 55 Шкота, а против 45 одсто.
