Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

Извор:
Телеграф
13.10.2025
21:49
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забележен је у понедељак, 13. октобра 2025. године у 21,32 часова, на подручју јужног дјела Грчке.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 36.7598 и дужине 21.7558 у мору недалеко од обале Пелопонеза.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15.7 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
Савјети
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму