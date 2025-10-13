Logo

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

Извор:

Телеграф

13.10.2025

21:49

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забележен је у понедељак, 13. октобра 2025. године у 21,32 часова, на подручју јужног дјела Грчке.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 36.7598 и дужине 21.7558 у мору недалеко од обале Пелопонеза.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15.7 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

Земљотрес

zemljotres Grčka

