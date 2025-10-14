Психолози кажу да је ово најбољи начин за раскид

Извор:
Раскиди се дешавају из разних разлога, али стална негативна осјећања су можда најјачи показатељ да је вријеме да се раскине. Презир је још јачи показатељ да је ваша веза у проблемима, а често се открива кроз непоштовање и омаловажавање партнера.
Недостатак комуникације, посебно у облику изолације или избјегавања важних разговора, још је један велики упозоравајући знак. Свеприсутна критика и различити будући циљеви такође су јасни знаци да романтична веза можда није одржива, пише Бест Лифе. Рано препознавање ових знакова може вам помоћи да донесете информисанију и промишљенију одлуку о томе да ли да останете или одете.
- Остајање у вези која више не испуњава оба партнера може довести до дуготрајне несреће и огорчености - каже др Санам Хафиз, неуропсихолог из Њујорка.
- Преузимање иницијативе за прекид везе, иако болно на краћи рок, може донијети јасноћу и прилику за лични раст -објашњава она, додајући да вас та одлука може убрзати ка исцјељењу, самоспознаји и проналажењу компатибилнијих партнерстава у будућности.
Након што донесете одлуку о растанку, кључно је припремити се за предстојећи разговор.
- Крај такве везе може изазвати осјећај губитка и туге, слично жалости за губитком вољене особе - каже Хафиз.
- Овај преокрет може оставити појединце несигурним у вези са својим путем напријед и својим осјећајем себе. Што више размишљате о томе шта ћете рећи, то ће раскид бити лакши за обје стране. Вјежбајте оно што желите да кажете испред огледала како бисте смирили живце и пронашли праве ријечи. Вјежбање наглас може вам помоћи да се осјећате спремније и мање узнемирено када дође вријеме.
