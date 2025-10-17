Ужас у Хрватској: Покушао убити супругу и дијете, па извршио самоубиство

Извор:
17.10.2025
Један мушкарац извршио је самоубиство у кући код Дарувара након што је, према незваничним информацијама, претходно покушао да убије супругу и дијете.
Полиција Бјеловарско-билогорске жупаније потврдила је да је током пријеподнева запримила дојаву која се односила на породично насиље и суицид.
Све се догодило недалеко од Дарувара. Више информација тренутно није доступно јавности јер је у току криминалистичко истраживање, рекли су у полицији за Дневник.
Према незваничним сазнањима, мушкарац је покушао повриједити супругу и дијете, а након што је полиција позвана, закључао се у кућу и извршио самоубиство.
