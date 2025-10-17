Ледо повлачи једну серију производа

17.10.2025
10:48
Коментари:0
Компанија Ледо плус д.о.о. Загреб из предострожности је наложила повлачење производа Њоки Премиум од 500 грама због могућег присуства комадића метала у садржају, и саопштено је данас из Државног инспектората.
Повлачење се односи искључиво на њоке с роком трајања со 12. марта наредне године и серију производње (Л:250312), који су јасно истакнути на полеђини паковања.
Њоке производи Фриком д.о.о, а на тржиште ставља Ледо плус д.о.о.
Купци су позвани да овај производ не конзумирају, већ да га врате у трговину.
