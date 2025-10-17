Logo

У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати

17.10.2025

17:47

У недјељу вјерници славе светог апостола Тому: Вјерује се да се на тај дан не треба нигдје путовати
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници 19. октобра славе Томиндан, празник посвећен Светом Томи, једном од 12 великих апостола Исуса Христа.

Празник се још зове и Томиндан и многе породице у Србији га обиљежавају као крсну славу. Како каже народно вјеровање, свети Тома био је вриједан и радан, па је зато заштитник занатлија.

Занимљивости

Данас је Свети свештеномученик Григорије, испоштујте овај обичај

Наш народ прича да је Тома, кад су свеци дијелили улоге, узео печат од облака, али да не доноси олују већ драгоцјену кишу. Вјерује се да Свети Тома, ако се наљути, може једног дана да донесе други потоп, али како га надгледа Пресвета Марија, то се неће догодити ускоро.

Наш народ такође вјерује и да на Томиндан не треба никуда путовати, па отуда и изрека која гласи: “Свети Тома, сједи дома”.

Свети Тома био је једини од 12 апостола који је проповиједао изван граница тадашњег Римског царства. Ширио је хришћанство најприје у Палестини, па у Персији, а стигао је и до далеке Индије. У сиријској цркви познат је као Исусов брат који је утемељио цркве на Истоку, нарочито у Едеси.

Друштво

Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело

И данас се име овог светитеља често помиње у народу због изреке “невјерни Тома”. Шта се крије иза ових ријечи? Предање каже да је Свети Тома добио овај надимак јер је био једини од свих апостола који је сматрао немогућим чињеницу да је Исус васкрсао. Када се Христ појавио пред њим и понудио му да му опипа његове ране, Тома је узвикнуо: “Господ мој, и Бог мој!”.

Друштво

Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

Као еснафску славу Светог Тому обиљежавају бројне занатлтије: дрводеље, бачвари, колари, столари, ужари, дунђери, бунарџије, калдрмџије и зидари, пише Жена Блиц.

Поменућемо још једну легенду. Свети Тома је имао проблема и са временом. Према предању, био је једини апостол који је закаснио на сахрану Пресвете Богородице. Тужан због тога, тражио је да се гроб отвори да би се опростио од светице. На опште чуђење окупљене масе, када је гроб отворен, у њему није било тијела, јер је Богородица васкрсла. Тако је Тома постао гласник Божијих чуда на Земљи.

