Крећу преговори о најнижој плати: Хоће ли бити повећана?

Извор:

СРНА

17.10.2025

15:52

Marke Konvertibilna marka Novac
Фото: Централна банка

Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске требало би да у понедјељак, 20. октобра, преговарају о висини износа најниже плате у 2026. годину.

Чланови Савјета требало би да разматрају извјештај о раду Инспекције рада и заштите на раду, као и нови пословник о своме раду, саопштено је данас из ЕСС.

новац-02102025

Република Српска

Хоће ли бити повећана најнижа плата у Српској?

Сједница ће бити одржана у просторијама Републичке управе за инспекцијске послове.

Узимање кадрова планирано је за 13.00 часова, након чега ће бити одржана конференција за новинаре, преноси Срна.

Тагови:

najniža plata

pregovori

Република Српска

