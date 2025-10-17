Крећу преговори о најнижој плати: Хоће ли бити повећана?

Извор:
17.10.2025
Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске требало би да у понедјељак, 20. октобра, преговарају о висини износа најниже плате у 2026. годину.
Чланови Савјета требало би да разматрају извјештај о раду Инспекције рада и заштите на раду, као и нови пословник о своме раду, саопштено је данас из ЕСС.
Сједница ће бити одржана у просторијама Републичке управе за инспекцијске послове.
Узимање кадрова планирано је за 13.00 часова, након чега ће бити одржана конференција за новинаре, преноси Срна.
