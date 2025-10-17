За 24 сата прикупљена средства за пут до Беча и прву терапију за Петра Шарића из Бањалуке

17.10.2025
12:10
За мање од 24 сата прикупљена су средства за авионски медицински транспорт и први циклус терапије за Петра Шарића (19) из Бањалуке који је у врло тешком стању.
"Желим се од срца захвалити свима који су помогли — у мање од 24 сата успјели смо готово немогуће: прикупити средства за авионски медицински транспорт и први циклус терапије. Петар је сада у Бечу, управо пролази детаљне прегледе. Када нам доставе комплетан план лијечења и трошкове свих циклуса, знаћемо о којем укупном износу се ради. Не знамо да ли ће бити радиотерпија или операција. Молимо све људе добре воље да наставе с донацијама, јер ће лијечење трајати дуже и биће веома скупо. Хвала свима који су уз нас", порука је његове мајке Раде Шарић, преносе Независне.
Наиме, крајем августа Петру је откривен риједак и агресиван малигни тумор, а у међувремену је оперисан, док су за даље лијечење потребна финансијска средства.
Удружење грађана "Мали анђео" покренуло је хуманитарну акцију, а позивом на број 17114 дарујете 2 КМ за Петра Шарића.
"Након хитне операције тумора на кичми, којом је спријечено даље оштећење кичмене мождине, Петар је остао у параплегији – без покрета у ногама, али са враћеним осјетом и великом надом у опоравак. Патохистолошки налаз потврдио је да се ради о ријетком типу саркома, који захтијева наставак лијечења у специјализованом центру који има искуства с оваквим туморима", наводе из овог удружења.
Уплате су могуће и директно на рачун његове мајке
Рада Шарић
Број рачуна: 5620998172455649 (НЛБ Банка, Бањалука)
Уплате из иностранства:
ИБАН: BА395620998219441770
SWIFT: RAZBBA22
Прималац: Рада Шарић, 78000 Бањалука
