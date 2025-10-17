Logo

За 24 сата прикупљена средства за пут до Беча и прву терапију за Петра Шарића из Бањалуке

17.10.2025

12:10

За 24 сата прикупљена средства за пут до Беча и прву терапију за Петра Шарића из Бањалуке
Фото: Facebook

За мање од 24 сата прикупљена су средства за авионски медицински транспорт и први циклус терапије за Петра Шарића (19) из Бањалуке који је у врло тешком стању.

"Желим се од срца захвалити свима који су помогли — у мање од 24 сата успјели смо готово немогуће: прикупити средства за авионски медицински транспорт и први циклус терапије. Петар је сада у Бечу, управо пролази детаљне прегледе. Када нам доставе комплетан план лијечења и трошкове свих циклуса, знаћемо о којем укупном износу се ради. Не знамо да ли ће бити радиотерпија или операција. Молимо све људе добре воље да наставе с донацијама, јер ће лијечење трајати дуже и биће веома скупо. Хвала свима који су уз нас", порука је његове мајке Раде Шарић, преносе Независне.

Наиме, крајем августа Петру је откривен риједак и агресиван малигни тумор, а у међувремену је оперисан, док су за даље лијечење потребна финансијска средства.

Како помоћи Петру Шарићу

Удружење грађана "Мали анђео" покренуло је хуманитарну акцију, а позивом на број 17114 дарујете 2 КМ за Петра Шарића.

"Након хитне операције тумора на кичми, којом је спријечено даље оштећење кичмене мождине, Петар је остао у параплегији – без покрета у ногама, али са враћеним осјетом и великом надом у опоравак. Патохистолошки налаз потврдио је да се ради о ријетком типу саркома, који захтијева наставак лијечења у специјализованом центру који има искуства с оваквим туморима", наводе из овог удружења.

Уплате су могуће и директно на рачун његове мајке

Рада Шарић

Број рачуна: 5620998172455649 (НЛБ Банка, Бањалука)

Уплате из иностранства:

ИБАН: BА395620998219441770

SWIFT: RAZBBA22

Прималац: Рада Шарић, 78000 Бањалука

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Наредне седмице састанак са Орбаном о санкцијама НИС-у

