Са тржишта повучена 264 миксера због опасности од пожара и повреда

Са тржишта БиХ повучена су и уништена 264 миксера јер је установљено да њихова употреба представљају ризик за потрошаче од повреда и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Агенција и надлежне инспекције у Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко дистрикту спровели су заједнички надзор током којег су обавили девет инспекцијских контрола у којима су контролисани електрични миксери на тржишту.
Инспектори су извршили административну и визуелну контролу производа и одабрали седам узорака за лабораторијско испитивање због сумње да не задовољавају све безбједносне захтјеве.
Анализом је утврђено да два узорка не испуњавају безбједносне захтјеве наредбе о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница.
Инспекција је наложила обавезно информисање потрошача о ризицима које ови производи представљају и начину њиховог поврата.
