Са тржишта повучена 264 миксера због опасности од пожара и повреда

17.10.2025

09:21

Миксер
Фото: Taryn Elliott /Pexels

Са тржишта БиХ повучена су и уништена 264 миксера јер је установљено да њихова употреба представљају ризик за потрошаче од повреда и пожара, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Агенција и надлежне инспекције у Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко дистрикту спровели су заједнички надзор током којег су обавили девет инспекцијских контрола у којима су контролисани електрични миксери на тржишту.

Инспектори су извршили административну и визуелну контролу производа и одабрали седам узорака за лабораторијско испитивање због сумње да не задовољавају све безбједносне захтјеве.

Анализом је утврђено да два узорка не испуњавају безбједносне захтјеве наредбе о електричној опреми намијењеној за употребу унутар одређених напонских граница.

Инспекција је наложила обавезно информисање потрошача о ризицима које ови производи представљају и начину њиховог поврата.

