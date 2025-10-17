Logo

Собне биљке које морате имати у дому: Упијају влагу и спречавају појаву буђи

Влага прозор стакло
Фото: Pixabay

Са доласком јесени и нижих температура многи се суочавају са истим сезонским проблемом – замагљеним прозорима у кући или стану, за шта је одговорна кондензација.

Иако наизглед безазлена појава, свакодневно брисање стакала брзо може прерасти у озбиљан проблем попут развоја буђи, нарочито у природно влажним и слабије освјетљеним просторијама попут купатила.

Ипак, постоји повољно и једноставно рјешење – собне биљке. Осим што уљепшавају и освјежавају простор, биљке природно упијају вишак влаге из ваздуха и тако смањују кондензацију и ризик од буђи. Струњак Крис Бонет појаснио је:

„Кондензација је проблем са којим ће се сусрести многа домаћинства током зиме. Превише влаге може изазвати озбиљне потешкоће и довести до појаве буђи. Добра вијест је да постоје начини како то држати под контролом и спријечити настанак кондензације.“

Додао је и да је код нарочито орошених прозора кључно смањити унутрашњу влагу, а у томе биљке могу имати велику улогу, преноси Најжена.

Биљке које помажу против влаге

Уношење собних биљака у дом природан је начин да се регулише влажност простора. Стручњаци издвајају шест врста биљака које су једноставне за одржавање, а врло делотворне:

На првом мјесту је енглески бршљан, познат по способности уклањања буђи и других загађивача из ваздуха. Најбоље успева на светлом месту без директног сунца и тражи редовно заливање. Треба напоменути да је отрован за кућне љубимце.

Затим је ту мирни љиљан, савршен за сјеновите просторе са високом влагом. Упија влагу преко листова, не захтијева директно сунце, а краси га и елегантан бијели цвијет. Такође може бити штетан за кућне љубимце. Просјечна цијена – око 16 евра.

Треће мјесто заузимају палме – изузетно ефикасне у регулацији влаге. Најчешће се препоручују арека палма, бамбус палма, лејди палма, патуљаста датуљина палма и реед палма. Цијене варирају, па се мања арека може наћи већ од 10 евра, док већи примјерци достижу и до 30 евра.

Свекрвин језик, орхидеје и зелени љиљан

На четвртом мјесту је сансеверија, код нас позната као „свекрвин језик“. Врло издржљива биљка, подноси и свијетле и тамне просторе, воли топлоту и погодна је и за купатила. Захтјева тек повремено залијевање. Цијена се креће од око 10 евра.

Пето мјесто заузимају орхидеје, које многи већ имају у својим домовима. Осим што су декоративне, оне влагу и хранљиве материје упијају директно из ваздуха, чиме додатно смањују кондензацију. Цијене варирају између 20 и 40 евра, зависно од величине.

Посљедња на листи је зелени љиљан – једна од најпопуларнијих и најлакших биљака за одржавање. Ефикасно уклања штетне материје из ваздуха, а залива се тек једном до два пута недјељно. Цијена се креће од 4 до 15 евра, у зависности од величине.

Уз редовно провјетравање и хигијену дома, собне биљке могу бити снажан савезник у борби против сезонске влаге. Осим што доприносе здравијој микроклими, дом чине љепшим и пријатнијим мјестом за боравак.

