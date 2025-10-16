Logo

Стручњаци открили зашто дјеца треба да одрастају уз пса

16.10.2025

10:37

Стручњаци открили зашто дјеца треба да одрастају уз пса
Фото: Unsplash

Многи људи када сазнају да ће постати родитељи, а имају пса у кући, почну са преиспитивањем да ли је боравак бебе и љубимца у истој просторији добра ствар.

Такође, као родитељи, често одбијамо и захтјеве мале д‌јеце да имају пса јер их видимо само као обавезу. Међутим, психолози тврде супротно.

Наиме, стручњаци тврде да одрастање д‌јеце уз псе има многобројне бенефите. Ми вам представљамо 4 најважнија.

Д‌јеца не само да уче шта је одговорност, већ и јачају самопоуздање уз љубимца. Када су д‌јеца успјешна у бризи око љубимца, поносни су на себе и осјећају се добро. Заузврат, расте им самопоуздање.

Д‌јеца која одрастају уз псе имају мањи ризик да оболе од астме или развију алергије, доказала су многа научна истраживања, преноси Лепа и Срећна.

Попут одраслих и д‌јеца имају лоше дане и тада се окрећу својим љубимцима. Боравак у њиховом друштву их умирује и орасположава.

Игра д‌јеце и пса је нешто најслађе што ћете видети сваког дана ако набавите пса свом д‌јетету. Те слатке тренутке желећете стално да забиљежите као трајну успомену.

