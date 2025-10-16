Стручњаци открили зашто дјеца треба да одрастају уз пса

16.10.2025
10:37
Коментари:0
Многи људи када сазнају да ће постати родитељи, а имају пса у кући, почну са преиспитивањем да ли је боравак бебе и љубимца у истој просторији добра ствар.
Такође, као родитељи, често одбијамо и захтјеве мале дјеце да имају пса јер их видимо само као обавезу. Међутим, психолози тврде супротно.
Наиме, стручњаци тврде да одрастање дјеце уз псе има многобројне бенефите. Ми вам представљамо 4 најважнија.
Дјеца не само да уче шта је одговорност, већ и јачају самопоуздање уз љубимца. Када су дјеца успјешна у бризи око љубимца, поносни су на себе и осјећају се добро. Заузврат, расте им самопоуздање.
Свијет
Жена с Балкана добила бизарну казну у Њемачкој
Дјеца која одрастају уз псе имају мањи ризик да оболе од астме или развију алергије, доказала су многа научна истраживања, преноси Лепа и Срећна.
Друштво
Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом
Попут одраслих и дјеца имају лоше дане и тада се окрећу својим љубимцима. Боравак у њиховом друштву их умирује и орасположава.
Игра дјеце и пса је нешто најслађе што ћете видети сваког дана ако набавите пса свом дјетету. Те слатке тренутке желећете стално да забиљежите као трајну успомену.
Друштво
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
14 ч0
Савјети
20 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму