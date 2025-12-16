Logo
Трик за брже сушење веша током зимских дана: Биће сув за само 2 сата

Извор:

Крстарица

16.12.2025

20:44

Коментари:

0
Сушење одјеће
Фото: Pexels/Ron Lach

Хладно и кишовито вријеме никако неће помоћи да се веш осуши брзо, па често прибјегавамо сушењу у соби или на радијатору како би максимално убрзали процес. Међутим, то оставља озбиљне и трајне посљедице, не само по наше здравље већ и наш животни простор. Ипак, постоји један начин на који можете да осушите веш брзо и без бриге.

Трик за сушење веша

Будући да живи у малом једнособном стану, Алекс Бирн годинама муку мучи са сушењем веша, јер нема довољно мјеста да га рашири. Међутим, једног дана, сасвим случајно, синула јој је сјајна идеја.

Аутомобил

Свијет

Полиција зауставила жену са дјететом (2), па пронашли преко 200 килограма дроге у аутомобилу

Након што је раширила веш по сушилици, узела је велику постељину, с јорганом и навукла је преко сушилице. Затим је ставила уз радијатор. Након тога је схватила да је постељина заробила топли ваздух и тако помогла да се веш осуши за два сата.

-Покушала сам да смислим гдје да окачим постељину да се суши. Осим на вратима кухиње, није баш било идеалног мјеста на видику. А ни врата кухиње нису била најсјајнија идеја јер би се сигурно плахта брзо усмрдила од разних мириса. Иначе сушилицу држим поред радијатора, па сам помислила зашто не бих преко сушилице ставила постељину и крајеве завукла преко радијатора и испод ногица од сушилице? Тако ће сав топли ваздух из радијатора отићи на одјећу и она ће се брзо осушити – открила је Алекс на Фејсбуку како је дошла на ову идеју.

Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Буџет реално остварив

Реакције људи

Људи су је у коментарима питали не ствара ли се тако влага, а она је брзо одговорила да не ствара. Наиме, постељина не прекрије ијцелу сушилицу и увијек има места гдје ваздух излази и грије просторију.

– Ако вас и даље брине влага, отворите мало прозор или укључите овлаживач ваздуха, рекла је Алекс за крај.

