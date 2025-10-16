Logo

Српској листи највише гласова у још једној општини

Извор:

СРНА

16.10.2025

10:27

Коментари:

0
Српској листи највише гласова у још једној општини
Фото: Танјуг/АП

Српска листа освојила је највећи број одборничких мандата и у општини Ново Брдо, гдје је добила 62,23 одсто гласова, показују резултати централне изборне комисије у Приштини.

На другом мјесту је Демократски савез Косова са 21,89 одсто гласова, а на трећем мјесту покрет Самоопредјељење Аљбина Куртија са 9,91 одсто.

Мачка

Свијет

Дирљив снимак обишао свијет: Бака и дјед се чврсто грле док око њих бујица носи све

Српска листа освојила је највише одборничких мјеста и у општинама Сјеверна Митровица, Зубин Поток, Звечан, Штрпце, Партеш, Ранилуг и Клокот.

За Лепосавић и Грачаницу још нису објављени комплетни прелиминарни резултати бројања гласова за одборнике.

Према прелиминарним резултатима, на локалним изборима 12. октобра у девет од 10 општина са српском већином кандидати Српске листе убједљиво су побиједили у првом кругу.

policija njemacka

Свијет

Жена с Балкана добила бизарну казну у Њемачкој

У општини Клокот у други круг, који ће бити одржан 9. новембра, пласирали су се кандидат Српске листе Божидар Дејановић и кандидат Српске народне слоге Срећко Спасић.

Подијели:

Тагови:

srpska lista

Косово и Метохија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

2 ч

0
Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

Наука и технологија

Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

2 ч

0
Откривен узрок смрти Дајане Китон

Култура

Откривен узрок смрти Дајане Китон

2 ч

0
У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

Хроника

У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

2 ч

0

Више из рубрике

Београђанка остала без новца због црне магије

Србија

Београђанка остала без новца због црне магије

4 ч

0
Заказан почетак суђења за покушај рушења уставног поретка

Србија

Заказан почетак суђења за покушај рушења уставног поретка

13 ч

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан-Харченко о НИС-у: Неће бити ни отпуштања ни смањења плата

14 ч

0
Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

Србија

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

Влада Француске преживјела ново гласање о неповјерењу

12

21

Минић: Спреман материјал за посебну сједницу Владе о Електропривреди

12

20

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

12

08

Стиже четврто свјетло на семафор

12

07

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner