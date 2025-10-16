Српској листи највише гласова у још једној општини

Извор:
СРНА
16.10.2025
10:27
Српска листа освојила је највећи број одборничких мандата и у општини Ново Брдо, гдје је добила 62,23 одсто гласова, показују резултати централне изборне комисије у Приштини.
На другом мјесту је Демократски савез Косова са 21,89 одсто гласова, а на трећем мјесту покрет Самоопредјељење Аљбина Куртија са 9,91 одсто.
Српска листа освојила је највише одборничких мјеста и у општинама Сјеверна Митровица, Зубин Поток, Звечан, Штрпце, Партеш, Ранилуг и Клокот.
За Лепосавић и Грачаницу још нису објављени комплетни прелиминарни резултати бројања гласова за одборнике.
Према прелиминарним резултатима, на локалним изборима 12. октобра у девет од 10 општина са српском већином кандидати Српске листе убједљиво су побиједили у првом кругу.
У општини Клокот у други круг, који ће бити одржан 9. новембра, пласирали су се кандидат Српске листе Божидар Дејановић и кандидат Српске народне слоге Срећко Спасић.
