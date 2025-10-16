Logo

Откривен узрок смрти Дајане Китон

Фото: Printscreen/Youtube/Jimmy Kimmel Live

Узрок смрти Дајане Китон откривен је само неколико дана након њене смрти у 79. години живота, 11. октобра.

Њена породица је у сриједу издала емотивно саопштење за часопис "People" како би обавијестила да је глумица преминула од упале плућа.

"Породица Китон је веома захвална на изванредним порукама љубави и подршке које су примили ових дана у име своје вољене Дајане, која је преминула од упале плућа 11. октобра", саопштила је породица.

Такође су понудили увид у то чему је холивудска икона била посвећена, укључујући и њену љубав према животињама.

Китонова породица позвала је поштоваоце њеног рада да у њен знак дају донације локалним банкама хране или склоништима за животиње. Како су истакли, то би био лијеп начин да се ода почаст њеним вриједностима.

"Вољела је своје животиње и била је непоколебљива у подршци бескућницима, тако да би свака донација у њено сјећање локалној банци хране или склоништу за животиње била диван и веома цијењен омаж њој", поручила је породица.

Глумица је преминула у Лос Анђелесу, након што су је болничари хитно превезли из њеног дома у оближњу болницу. Према изворима блиским породици, њено здравствено стање се значајно погоршало у последњих неколико мјесеци, али је одлучила да све држи даље од очију јавности.

У сриједу је дугогодишњи пријатељ оскаровке рекао за ТМЗ да је већ неко време болесна.

Инсајдер је рекао да се Китон борила са неименованом болешћу прије смрти и да њена смрт "није била шок".

Пријатељ близак Китоновој је раније рекао да се здравље звијезде "нагло погоршало" и да је то "срцепарајуће за све који су је вољели".

"У посљедњим мјесецима била је окружена само најближом породицом, која је одлучила да ствари држи у тајности. Чак ни дугогодишњи пријатељи нису били у потпуности свјесни шта се дешава", наводи се у саопштењу.

Пала у свом дому

Посљедњи минути Дајане Китон откривени су у пзиву хитној помоћи који је упућен у суботу рано ујутро.

На снимку који је добио ТМЗ, чује се диспечер како позива ватрогасну службу Лос Анђелеса да реагује на пријаве о "особи која је пала" у вили Дајане Китон око 8 сати ујутру.

Глумица из филма "Кум" је колима хитне помоћи превезена у оближњу болницу гдје је касније проглашена мртвом.

Блиска пријатељица покојне добитнице Оскара, текстописац Керол Бајер Сагер, такође се присјетила колико је Китонова смршала прије смрти.

"Видио сам је пре двије или три недјеље и била је веома мршава. Изгубила је пуно килограма", рекао је Сејџер за часопис, преноси Б92.

