Глумица одлучила да ампутира себи ногу: Никада се није правилно залијечило

Извор:

Информер

13.10.2025

11:37

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Midnight Club

Глумица Рут Код (29), звијезда серија "The Midnight Club" и "The Fall Of The House Usher", шокирала је јавност признањем да је сама затражила ампутацију своје ноге након више година хроничног бола.

Рут је у интервјуу за "Irish Examiner" открила да се са повредом бори још од тинејџерских дана, када је са свега 15 година, играјући фудбал, доживјела несрећу која јој је потпуно промијенила живот.

"Никада се није правилно залијечило и до 23. године сам била на штакама, стално на операцијама - испричала је глумица која је прошла кроз пакао бола, фрустрација и безброј терапија које нису дале резултат."

У једном тренутку, схватила је да више не може да издржи бол.

"Због оштећења нерава и хроничног бола одлучила сам да ампутирам ногу. Када сам то урадила осјетила сам олакшање. Напокон сам могла да живим", била је искрена.

Саво Минић

Република Српска

Минић тражио на увид све уговоре са компанијом ''Комсар''

Рут признаје да је била "бијесна на живот", јер се годинама вртјела у зачараном кругу болница и неизвјесности. Међутим, након ампутације, све се промијенило - бол је нестао, а она је пронашла нову снагу и инспирацију.

Током пандемије, Рут је постала популарна на ТикТоку, гдје је отворено говорила о самоприхватању и животу са инвалидитетом, освајајући срца милиона људи својом искреношћу и хумором.

Данас, као учесница емисије "Celebrity Traitors", не крије своју причу, чак се и током снимања шали на сопствени рачун, показујући да снага и достојанство не зависе од савршеног тијела, већ од храброг духа, пише Информер.

