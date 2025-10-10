Силвана Арменулић страдала прије 49 година, легенда и даље живи

Извор:
На данашњи дан, 10. октобра, навршава се тачно 49 година од трагичне погибије легендарне пјевачице Силване Арменулић.
линистом Миодрагом Радетом Јашаревићем изгубила живот у саобраћајној несрећи код села Колари.
Лепа Лукић открила детаље трагичне ноћи
О трагичној ноћи сада је проговорила и пјевачица Лепа Лукић, која је, гостујући у подкасту код Бокија 13, открила до сада непознате детаље.
Нас де смо биле одличне, ја сам била поносна што ми је она ривалка и што зна да пева. Таман смо се биле договориле да идемо и да певамо заједно, а онда се десило шта се десило. Требало је да будем у колима са њом, а ја се успавам први пут у каријери. У пола два ноћу, неко куца на врата. То су били новинари који су ми саопштили шта се десило. Сутрадан је одржана сахрана. Била сам прва у колони и носила венац – каже Лепа, преноси 24 седам.
Сукоб с љубавницом супруга и породичне несугласице
Много тога је било интригантно у Силванином животу, а неке од тих ствари се и данас препричавају.
Била је удата за Радмила Арменулића, чувеног тенисера, са којим је добила кћерку. Послије седам година брака он ју је преварио. Љубавницу свог мужа чак је и физички напала када је сазнала да ова кује планове да њену кћерку одведе у Њемачку, гдје су Радмило и она живјели. Иако су били растављени, како је њена сестра Дина испричала, заправо се никад нису званично развели.
Иначе, како је била муслиманка, а њен супруг Србин, њихове породице нису прихватале њихов брак. Силванин отац чак није желио ни да прича с њом, а у породични дом вратила се тек на његову сахрану.
Пријатељство с Томом Здравковићем
Тому Здравковића упознала је шетајући парком у Лесковцу, а након сазнања о његовом тешком животу, одвела га је на свој наступ који је те вечери имала. Када је чула како пјева, одушевила се и помогла му да започне каријеру. Многи су мислили да се између њих нешто дешавало, али, како се наводи, Тома је заправо Силвану веома поштовао, али је био заљубљен у њену сестру Мирјану.
Посљедњи сати њеног живота
Само неколико сати прије него што је преминула, Силвана је са сестром била на отварању једног ресторана. Како је било замишљено да тај локал личи на пећину, са плафона су висили огромни шиљци у облику сталактита.
Приликом устајања са столице, пјевачица је ударила главом у један шиљак, што јој је задало јаку главобољу. Публика ништа није примијетила, а умјесто осам, Силвана је отпјевала четири пјесме. Када је сишла са бине, срушила се на столицу, држећи се за главу.
Пошто се мало освјежила, спремила се да колима крене са сестром на даљи пут. Пјевач Љубомир Ђуровић је желио да пође с њима, али се предомислио. Умјесто њега, кренуо је Миодраг Раде Јашаревић.
Према реконструкцији несреће, на равном путу Силванина „Форд Гранада“ кретала се брзином од око 150 километара на сат, а онда је изненада прешла у супротну траку, што је довело до судара. Возач камиона је из даљине видио фарове како му се брзо приближавају, али је помислио да ће се мимоићи. Када је схватио да ће доћи до судара, почео је да кочи – али прекасно. Десна страна аутомобила таквом силом ударила је у камион да се подвукла под њега.
Силвана је, иначе, била за воланом када су кренули, али негдје на путу, прије несреће, Раде Јашаревић и она су замијенили мјеста. Позади је све вријеме била пјевачицина сестра Мирјана, која је била трудна.
Сво троје су настрадали.
Узрок несреће никад није утврђен
Тачан узрок несреће није познат, али се вјерује да је директно повезан са проблемом са кочницама. „Форд Гранада“ коју су возили била је опозвана због „опасних структурних дефеката уочених у контролном механизму“. Свим купцима је послато обавјештење да су модели произведени у периоду од септембра 1975. до јуна 1976. године били неисправни. Власницима је савјетовано да врате аутомобиле. Даљи детаљи у вези с овим догађајима остали су нејасни.
Говорило се да је Јашаревић доживио дијабетичну кому, а да није знао да болује од шећера. Ни то никада није потврђено.
