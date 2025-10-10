Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

10.10.2025
09:19
Коментари:0
ХБО је објавио службени тизер за ХБО Оригинал полусатну драмску серију ''Витез седам краљевстава” (А Knight of Seven Kingdoms) током панела на New York Comic Conu.
Из свијета Вестероса долази дирљива прича о авантурама неочекиваног двојца. Премијера ће бити 19. јануара на ХБО Маx стриминг платформи, а на ХБО каналу истог дана у 20:00 часова, док ће нове епизоде шестодјелне сезоне излазити једном седмично.
Емисије
Документарни програм '100 година филма'
Сто година прије догађаја из ''Игре престола“, два невјероватна јунака лутала су Вестеросом. Млади, наивни, али храбри витез Сер Данкан Високи и његов малени штитоноша Ег. Радња је смјештена у доба када Таргарјени још увијек владају Гвозденим престолом, а сјећање на посљедњег змаја још није изблиједило. Велике судбине, моћни непријатељи и опасне пустоловине чекају ове необичне и неупоредиве пријатеље.
У главним улогама су Питер Клафи, Декстер Сол Ансел, Данијел Ингз, Берти Карвел, Дени Веб, Сем Спрувел, Шон Томас, Фин Бенет, Едвард Ешли, Тензин Крофорд, Хенри Ештон, Јусуф Керкур, Том Вон-Лоулор и Данијел Монкс.
Извршни продуцент и ко-креатор је Џорџ Р. Р. Мартин, уз ко-креатора, шоуранера и извршног продуцента Ира Паркера. Редитељи су Овен Харис и Сара Адина Смит, а извршни продуценти Сара Бредшоу, Овен Харис, Рајан Кондал и Винс Жерардис.
Погледајте трејлер:
Најновије
Најчитаније
10
01
09
54
09
54
09
53
09
49
Тренутно на програму