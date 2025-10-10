Добро прочитајте оглас за посао, ово може указивати на токсично радно окружење

10.10.2025
Британски предузетник Бен Аскинс упозорава кандидате за посао да не насједају на лијепо срочене огласе за радна мјеста јер управо у њима често леже скривени знакови да је ријеч о токсичном радном окружењу.
Иза наизглед привлачних фраза попут "динамичан тим" или "рад у изазовном окружењу" могу се крити проблеми као што су преоптерећење послом, лоше руковођење или непоштовање запослених. Аскинс, који већ годинама проучава корпоративну културу и понашање менаџера, открива четири кључна упозорења у опису посла која би требало да упале "лампицу упозорења" сваком кандидату.
Аскинс је суоснивач лондонске компаније "Гаја". Раније, 2013. године, био је суоснивач дигиталне маркетиншке агенције "Верб Брендс", која је 2022. продата компанији "Крауд" за непознат износ. Аутор је књиге "Мој шеф је идиот: Стратегије за управљање и напредак на било ком радном мјесту", објављене 30. септембра.
Према Аскинсу, у опису посла за који аплицирате потребно је обратити пажњу на сљедеће четири ствари:
збуњујући корпоративни жаргон,
изостанак информације о плати или распону плате,
нејасна очекивања од запосленог,
приказивање законских обавеза као погодности за запослене.
Аскинс сматра да присуство једне од ових ставки не мора нужно бити разлог за дисквалификацију, али свакако треба да изазове опрез.
''Ако компанија не жели да има јасан опис посла, то може значити само двије ствари – или је непажљива у пословању, што је знак за узбуну, или не разумије радну позицију за коју је расписала конкурс, што је проблем, јер ћете као запослени имати промјенљиве задатке и теже ћете остварити успјех'', објашњава Аскинс.
Он додатно упозорава на још један знак за узбуну.
''Гомила нејасних, празних пословних фраза попут: "Тражимо кандидата који нас може подићи на виши ниво" или "Ако сте неко ко размишља изван оквира, овај посао је за вас". Свака изјава која се може тумачити на више начина требало би да вам буде сигнал да поставите више питања него што добијате одговоре'', поручује Аскинс.
Такође, ако плата, циљеви или очекивања нису јасно дефинисани, а оно што је законски обавезно приказано је као погодност, то би требало да упали аларм.
''То није нешто што треба да заслужите, већ обавеза која проистиче из закона. Требало би да можете врло јасно да разумијете шта се од вас на послу очекује'', додаје Аскинс.
На крају савјетује да, када сузите избор послова који вам дјелују привлачно, дефинишете своје кључне преговарачке и непреговарачке тачке за интервју – од плате до флексибилности на радном мјесту, преноси CNBC.
