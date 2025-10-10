Напољу мрак, а вама звони сат: Никако не одлажите, ево савјета за лакше буђење

Извор:
Још нисмо ни помјерили часовнике, а сви који се буде за преподневну смјену, то чине по мрклом мраку, па рано устајање постаје прави изазов.
Разлог тешког јутарњег буђења крије се у нашем циркадијалном ритму - унутрашњем биолошком сату који сигнализира тијелу када да спава, а када да буде будно. Када сунце још није изашло, тијело је у "режиму сна", а нагли звук будилника може само да појача умор.
Међутим, постоје провјерене методе које могу да вам помогну да лакше устајете и започнете дан са енергијом.
1. Придржавајте се сталног распореда спавања
Ово је један од најважнијих савјета. Мозак и хормонски систем навикавају се на одређени ритам - када је вријеме за спавање, а када за буђење. Нерегуларан сан збуњује ове сигнале, па не можете да заспите у право вријеме или се тешко будите ујутру.
Идите на спавање и будите се отприлике у исто вријеме, чак и викендом.
Ако сте легли касније него обично, вратите се у нормалан ритам наредног дана.
Избјегавајте превише спавања послије уобичајеног времена буђења, јер то збуњује унутрашњи сат.
Стални режим спавања побољшава не само јутарње буђење, већ и квалитет сна и расположење током дана.
2. Заборавите на опцију "одложи"
Вјероватно често мислите: "Још пет минута...". Ипак, ти додатни минути могу да погоршају ваше стање. Када заспите послије првог звука будилника, тијело улази у нови циклус сна који се не завршава, што доводи до повећане поспаности и апатије.
Подесите будилник на реално вријеме када можете да устанете.
Устаните одмах након сигнала, чак и ако је тешко. Временом ће мозак почети да реагује на будилник као на команду за буђење.
3. Осветлите свој јутарњи простор
Свјетло је главни сигнал за тијело да је вријеме за буђење. Ако устајете прије зоре, користите вјештачко свјетло.
Набавите будилник са функцијом симулације изласка сунца. Свјетло постепено јача и нежно буди тијело.
Након буђења укључите јарко свјетло. Светлији и плави тонови најбоље имитирају природно јутро.
Свјетлосна терапија је ефикасан метод борбе против зимске поспаности и поремећаја циркадијалног ритма.
4. Створите удобност у спаваћој соби
Пријатна температура олакшава буђење. Ујутру се тијело природно "загрева", а топли простор појачава ефекат.
Обезбједите да соба буде топла, око 20-22°Ц, приближно 30 минута прије будилника.
Користите топле чарапе како буђење не би било повезано са нелагодом.
5. Крећите се
Физичка активност повећава енергију и олакшава буђење. Такође доприноси дубоком сну, због чега јутарње буђење постаје природније.
15-30 минута лагане вјежбе или јоге је довољно за подизање тонуса.
Припремите спортску одјећу претходне вечери да смањите труд ујутру.
Слушајте омиљени подкаст или музику током вјежбе, што повећава мотивацију.
