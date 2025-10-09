Logo

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Ако спавате на црвеној или црној постељини, вријеме је да је замијените. Истраживања су показала да стенице воле тамне боје, јер у њима проналазе склониште.

Према истраживањима ови инсекти најчешће бирају црвене и црне површине, док зелену, жуту и белу избјегавају.Разлог је једноставан тамне нијансе им помажу да се камуфлирају, јер је и њихов оклоп сличне боје.

Светлије тканине, с друге стране, отежавају скривање, па их зато избјегавају.

Ако сте жељели практичан разлог да освјежите спаваћу собу, ово је прави тренутак промјена боје постељине може бити једноставан начин да се заштитите од нежељених "подстанара".

