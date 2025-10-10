Четврта сезона емисије 'Народ прича са Биљаном Стокић': Поклоничко путовање на Косово и Метохију

Извор:
Након љетне паузе поново се враћамо предивним и снажним причама из срца народа широм Републике Српске, које доноси наша Биљана Стокић.
Четврту сезону емисије 'Народ прича' отвара новим причама, са старом мисијом - да искрено и снажно чувамо оно што јесмо, кроз глас народа који своје приче прича са душом.
И баш зато, Биљана Стокић, четврту сезону почиње поклоничким путовањем на Косово и Метохију. На светој српској земљи коријени се дубље осјећају, светиње сијају, говоре тишином, а свака стопа носи дух наших предака.
Уживајте у премијерном издању нове сезоне емисије 'Народ прича са Биљаном Стокић' и срце загријте ријечима и сликама испуњеним нашом историјом, душом нашег народа и вјером - вечерас у 20 часова и 10 минута.
