Logo

Ухапшен бивши кошаркаш

Извор:

Б92

10.10.2025

09:04

Коментари:

0
Лопта на терену
Фото: АТВ

Некадашњи амерички кошаркаш Пол Пирс ухапшен је у Калифорнији због сумњи да је управљао возилом под утицајем алкохола.

Десетоструки Ол-стар је пронађен у несвјесном стању за воланом аутомобила на ауто-путу непосредно прије поноћи у уторак.

Саобраћај је био обустављен због удеса, а када је поново кренуо да циркулише припадници органа реда су примјетили ауто марке "Range Rover" који је стајао у мјесту, наводи се у саопштењу тамошње полиције који преноси "ТМЗ".

"Када су полицајци пришли возилу пронашли су возача, ког су касније идентификовали као Пола Пирса, који је заспао за воланом. Због постојања основане сумње, подвргнут је тестирању на присуство алкохола у организму", објашњавају ток догађаја из калифорнијске полиције.

Убрзо потом, 47-годишњак је ухапшен због вожње под утицајем алкохола и његов случај ће бити представљен пред судом у Лос Анђелесу.

Пирс је рођен баш у Калифорнији, али ће га спортски путеви одвести у редове највећег ривала тог дијела САД, екипу Бостона. Тим из Масачусетса га је драфтовао 1998. године.

Са чувеном екипом Селтикса из 2008. године је освојио титулу, побједом у финалу над Лејкерсима у ком је проглашен за МВП-ја.

Током каријере је играо за Бруклин, Вашингтон и Клиперсе прије него што се пензионисао 2017. године.

(б92)

Подијели:

Тагови:

košarkaš

uhapšen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најезда богомољки: Биолог детаљно објаснио, па поменуо и разна народна вјеровања

Србија

Најезда богомољки: Биолог детаљно објаснио, па поменуо и разна народна вјеровања

1 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Четврта сезона емисије 'Народ прича са Биљаном Стокић': Поклоничко путовање на Косово и Метохију

1 ч

0
Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

Кошарка

Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

1 ч

0
Израел прекинуо нападе на Појас Газе

Свијет

Израел прекинуо нападе на Појас Газе

1 ч

0

Више из рубрике

Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

Кошарка

Леброн пропушта старт сезоне – први пут у каријери

1 ч

0
Богдан Богдановић се опет повриједио

Кошарка

Богдан Богдановић се опет повриједио

1 ч

0
Борац спреман за Зрињски, побједа у Подгорици подигла самопоуздање

Кошарка

Борац спреман за Зрињски, побједа у Подгорици подигла самопоуздање

13 ч

0
Навијач Лејкерса тужио Џејмса због обмане

Кошарка

Навијач Лејкерса тужио Џејмса због обмане

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner