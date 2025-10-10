Ухапшен бивши кошаркаш

Извор:
Некадашњи амерички кошаркаш Пол Пирс ухапшен је у Калифорнији због сумњи да је управљао возилом под утицајем алкохола.
Десетоструки Ол-стар је пронађен у несвјесном стању за воланом аутомобила на ауто-путу непосредно прије поноћи у уторак.
Саобраћај је био обустављен због удеса, а када је поново кренуо да циркулише припадници органа реда су примјетили ауто марке "Range Rover" који је стајао у мјесту, наводи се у саопштењу тамошње полиције који преноси "ТМЗ".
"Када су полицајци пришли возилу пронашли су возача, ког су касније идентификовали као Пола Пирса, који је заспао за воланом. Због постојања основане сумње, подвргнут је тестирању на присуство алкохола у организму", објашњавају ток догађаја из калифорнијске полиције.
Убрзо потом, 47-годишњак је ухапшен због вожње под утицајем алкохола и његов случај ће бити представљен пред судом у Лос Анђелесу.
Пирс је рођен баш у Калифорнији, али ће га спортски путеви одвести у редове највећег ривала тог дијела САД, екипу Бостона. Тим из Масачусетса га је драфтовао 1998. године.
Са чувеном екипом Селтикса из 2008. године је освојио титулу, побједом у финалу над Лејкерсима у ком је проглашен за МВП-ја.
Током каријере је играо за Бруклин, Вашингтон и Клиперсе прије него што се пензионисао 2017. године.
