Logo

Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни

10.10.2025

09:28

Коментари:

0
Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни
Фото: Pixabay

Главни архитекта конзола компаније Сони, Марк Черни, наговијестио је могући временски оквир за излазак конзоле PlayStation 6, рекавши да ће конзола бити на тржишту ''за пар година“.

Ови недавни коментари о PlayStation 6 изазвали су још више спекулација међу фановима, јер би излазак сљедеће конзоле могао бити мало дужи него што су неки играчи раније вјеровали.

PlayStation 5 је стигао 2020. године и постао је најуспјешнија конзола тренутне генерације, значајно надмашивши Xbox Series X/S у продаји. Сони је недавно потврдио да је PS5 продат у више од 80,3 милиона јединица, што показује благи тренд раста продаје ове године. Након ''оригиналног“ модела, стигао је PlayStation 5 Pro, моћнији уређај средње генерације који се појавио 2024. године, али играчи и даље жељно чекају PS6.

sony

Економија

Поскупљује Сони

У новом видеу на званичном YouTube каналу PlayStation-а, Черни је разговарао са потпредсједником AMD-а, Џеком Хјуном, о побољшањима графике која ће произаћи из партнерства између Сонија и произвођача чипова. На крају видеа, Черни је рекао да је још увијек рано за технологије о којима се расправља и да је узбуђен што ће их донијети ''на будућу конзолу за неколико година“. Ова кратка реченица је изазвала много спекулација, јер многи вјерују да би то могло да значи да ће PlayStation 6 бити објављен крајем 2028. године.

Теорија о крају 2028. године има смисла.

Черни је не само раније наговјестио да PS6 неће бити објављен ускоро, већ вјероватно не би рекао ''неколико година“ да су постојали планови за лансирање конзоле сљедеће генерације 2026. или почетком 2027. године.

igrica

Наука и технологија

Сони најавио PlayStation 5 ремастер једне од најпопуларнијих игара

Ова вијест ће вероватно фрустрирати фанове који су се надали лансирању PS6 2027. године. Иако овај прозор није немогућ, претходне теорије које су указивале на 2027. годину као највјероватнију годину за PlayStation 6 сада дјелују мање вјероватне. Сваки пут када Черни говори о пројекту, чини се да је PS6 још увијек далеко.

Не зна се много о сљедећој Сонијевој конзоли, а спекулације су постале све чешће посљедњих мјесеци. На примјер, наводне спецификације за PlayStation 6 процуреле су на интернет раније ове године. Према тим тврдњама, PS6 конзола ће се похвалити са 40 до 48 RDNA 5 рачунарских јединица са тактом од 3 GHz или више. Такође ће имати осам Zen 6 или новијих језгара у свом процесору, што ће бити значајно побољшање у односу на тренутни PS5. Међутим, најбоље је ове гласине узети са резервом, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Soni

Soni plejstejšn

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк

Сцена

Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк

47 мин

0
Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

Култура

Прича 100 година прије "Игре престола": Познато је када ће бити емитована серија "Витез 7 краљевстава"

48 мин

0
Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”

Друштво

Полиција упозорава на ТикТок шалу о “АИ бескућнику”

58 мин

0
Посао канцеларија

Савјети

Добро прочитајте оглас за посао, ово може указивати на токсично радно окружење

1 ч

0

Више из рубрике

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

Наука и технологија

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

11 ч

0
Откриће у Пољској

Наука и технологија

Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

11 ч

0
Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

Наука и технологија

Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

12 ч

0
Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

Наука и технологија

Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

09

49

Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner