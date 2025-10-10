Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни

10.10.2025
09:28
Коментари:0
Главни архитекта конзола компаније Сони, Марк Черни, наговијестио је могући временски оквир за излазак конзоле PlayStation 6, рекавши да ће конзола бити на тржишту ''за пар година“.
Ови недавни коментари о PlayStation 6 изазвали су још више спекулација међу фановима, јер би излазак сљедеће конзоле могао бити мало дужи него што су неки играчи раније вјеровали.
PlayStation 5 је стигао 2020. године и постао је најуспјешнија конзола тренутне генерације, значајно надмашивши Xbox Series X/S у продаји. Сони је недавно потврдио да је PS5 продат у више од 80,3 милиона јединица, што показује благи тренд раста продаје ове године. Након ''оригиналног“ модела, стигао је PlayStation 5 Pro, моћнији уређај средње генерације који се појавио 2024. године, али играчи и даље жељно чекају PS6.
У новом видеу на званичном YouTube каналу PlayStation-а, Черни је разговарао са потпредсједником AMD-а, Џеком Хјуном, о побољшањима графике која ће произаћи из партнерства између Сонија и произвођача чипова. На крају видеа, Черни је рекао да је још увијек рано за технологије о којима се расправља и да је узбуђен што ће их донијети ''на будућу конзолу за неколико година“. Ова кратка реченица је изазвала много спекулација, јер многи вјерују да би то могло да значи да ће PlayStation 6 бити објављен крајем 2028. године.
Теорија о крају 2028. године има смисла.
Черни је не само раније наговјестио да PS6 неће бити објављен ускоро, већ вјероватно не би рекао ''неколико година“ да су постојали планови за лансирање конзоле сљедеће генерације 2026. или почетком 2027. године.
Ова вијест ће вероватно фрустрирати фанове који су се надали лансирању PS6 2027. године. Иако овај прозор није немогућ, претходне теорије које су указивале на 2027. годину као највјероватнију годину за PlayStation 6 сада дјелују мање вјероватне. Сваки пут када Черни говори о пројекту, чини се да је PS6 још увијек далеко.
Не зна се много о сљедећој Сонијевој конзоли, а спекулације су постале све чешће посљедњих мјесеци. На примјер, наводне спецификације за PlayStation 6 процуреле су на интернет раније ове године. Према тим тврдњама, PS6 конзола ће се похвалити са 40 до 48 RDNA 5 рачунарских јединица са тактом од 3 GHz или више. Такође ће имати осам Zen 6 или новијих језгара у свом процесору, што ће бити значајно побољшање у односу на тренутни PS5. Међутим, најбоље је ове гласине узети са резервом, преноси Кликс.
