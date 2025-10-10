Logo

Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк

Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк
Фото: Printscreen/Instagram

Пјевачица Данијела Ритан прославила се у музичком такмичењу “Звезде Гранда”, а због љубави је напустила родну Бањалуку и отишла у Њемачку.

Данијела Ритан је сада открила како њен живот у иностранству изгледа и са каквим се изазовима сусрела.

"Своју Бањалуку сам напустила прије три године и наравно да ми није било лако. Тамо сам одрасла, ту је моја породица и моји људи. Сваки нови почетак је изазован, посебно када напушташ све познато и крећеш у нешто ново – рекла је она, па наставила:

– Потребна је велика храброст, али љубав даје снагу. Када сам дошла у Њемачку, осјећала сам се као да започињем нови живот – учење језика, нови људи, нова средина. Данас је све много љепше, окружена сам људима које волим, радим посао који волим и често кажем да имам осјећај као да и даље живим међу својима, јер ме музика и наши људи прате свуда. Највише ми је недостајала породица и пријатељи. Било је тешко учити језик, пронаћи колеге музичаре и изградити све из почетка. У неким тренуцима сам помислила да можда мој пут неће бити музика. Али вјерујем да када имаш снове и циљеве, уз труд и вјеру све може да се оствари и ево данас радим посао који највише волим – рекла је Данијела, пише Нова.

Истакла је да јој је супруг највећа подршка.

– Припремала сам се дуже вријеме за одлазак и то ми је помогло да лакше прихватим промјену. Велика подршка ми је супруг, управо због љубави сам и дошла, а то је довољан разлог да све прихватим. По природи сам позитивна и увијек настојим из сваке ситуације да извучем најбоље, јер од кукања нема користи – кроз смијех је закључила пјевачица.

(Аваз)

