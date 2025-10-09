Logo

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

Б92

09.10.2025

Фото: Printscreen/Youtube/US Weekly

Легенда бенда KISS изгубила је свијест за воланом, па се закуцала у паркирани аутомобил.

Рок музичар Џин Симонс, басиста и оснивач легендарне групе KISS, завршио је у болници након што је у уторак имао саобраћајну несрећу у Малибуу.

Према наводима телевизије НБЦ4 Лос Ангелес, Симонс је својим возилом ударио у паркирани аутомобил на Pacific Coast Highway.

страјк васпитаци

Бања Лука

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Како је саопштила шерифова канцеларија, музичар је изгубио свијест или се онесвијестио непосредно прије судара. Његова супруга, Шенон Твид потврдила је да се Џин сада опоравља код куће.

Портпароли славног рокенролера засад нису дали званичну изјаву, док су новинари Дејли Мејла покушали да ступе у контакт са Симонсовим тимом ради коментара.

Инцидент је изазвао забринутост међу фановима широм свијета, али изгледа да ће се Симонс у потпуности опоравити, што је најважнија вијест за све љубитеље KISS-a.

