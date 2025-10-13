Лавров: Трампов план за Газу - најбоље што имамо на столу

Извор:
План америчког предсједника Доналда Трампа за Газу је најбоља опција која је на столу, али не рјешава палестинско питање, изјавио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров.
Нагласио је да Русија искрено жели успјех самита у Шарм ел Шеику о рјешавању проблема Газе.
„Искрено желимо успјех данашњем састанку на врху у Шарм ел-Шеику, на којем, колико разумијем, учествује више од 20 земаља из арапског свијета, као и неколико западних држава“, рекао је Трамп на састанку са представницима медија из арапских земаља.
По његовим ријечима, важно је да Трамп и други лидери у региону обезбиједе моментални прекид ватре.
„Сматрам да је веома важно да они који су иницирали овај форум, пре свега предсједник Трамп уз подршку предсједника Египта, руководства Катара и Турске, не допусте сличне сценарије развоја догађаја, већ се треба усредсредити на потребу моменталног прекида ватре, поштовања линије која је договорена за повлачење израелских трупа у појасу Газе, обезбијеђења хуманитарне помоћи и, наравно, обнову овог прекрасног мјеста на Земљи, које је вјероватно више него било која друга територија свијета страдало у послијератним годинама“, нагласио је министар, пише Спутњик.
