Експлозија у стамбеној згради, повријеђено више од 45 особа

Извор:

Јутарњи.хр

13.10.2025

10:00


Фото: Pexels

У раним јутарњим сатима догодила се снажна експлозија у приземљу стамбене зграде у насељу Хај-Дек-Зидлунг у берлинском округу Нојкелн.

Експлозија је изазвала пожар који се брзо проширио, а густ дим је испунио цијело степениште.

Према полицији, експлозија се догодила у стану у приземљу вишеспратнице. Мушкарац који је тамо живио задобио је тешку повреду главе, али је ван животне опасности.

Више од 45 других људи задобило је лакше повреде од удисања дима, а 15 је пребачено у болницу, извјештава Тагес Шпигел.

Ватрогасци и полиција су одмах стигли на лице мјеста, а до јутра је скоро 100 ватрогасаца било на лицу мјеста. Шестоспратница је евакуисана, а неки од становника су смјештени у привремени смјештај.

Њемачки медији су извјестили да су се током гашења пожара догодиле додатне експлозије, али полиција још није потврдила нити демантовала ове наводе.

Полиција и стручњаци из Кривичног истражног института истражују узрок експлозије, а на лице мјеста су послати и истражиоци експлозива.

Њемачка

Експлозија

