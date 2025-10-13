Експлозија у стамбеној згради, повријеђено више од 45 особа

Извор:
У раним јутарњим сатима догодила се снажна експлозија у приземљу стамбене зграде у насељу Хај-Дек-Зидлунг у берлинском округу Нојкелн.
Експлозија је изазвала пожар који се брзо проширио, а густ дим је испунио цијело степениште.
Према полицији, експлозија се догодила у стану у приземљу вишеспратнице. Мушкарац који је тамо живио задобио је тешку повреду главе, али је ван животне опасности.
Више од 45 других људи задобило је лакше повреде од удисања дима, а 15 је пребачено у болницу, извјештава Тагес Шпигел.
Ватрогасци и полиција су одмах стигли на лице мјеста, а до јутра је скоро 100 ватрогасаца било на лицу мјеста. Шестоспратница је евакуисана, а неки од становника су смјештени у привремени смјештај.
Њемачки медији су извјестили да су се током гашења пожара догодиле додатне експлозије, али полиција још није потврдила нити демантовала ове наводе.
Полиција и стручњаци из Кривичног истражног института истражују узрок експлозије, а на лице мјеста су послати и истражиоци експлозива.
Brand in Neukölln https://t.co/NAUIeSZ2ld pic.twitter.com/auTdWUzSaH— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 13, 2025
