Завршена потрага на Дурмитору, туристи евакуисани

Извор:

СРНА

13.10.2025

09:37

Фото: pexels/ Prabin Sunar

Двоје израелских држављана изгубили су се током планинарења на Дурмитору и пронађени су јутрос, те су евакуисани хеликоптером за Подгорицу, гдје им је указана медицинска помоћ.

Потрагу, која је покренута синоћ, отежавали су тешки временски услови на Дурмитору - снијег и ниска температура.

donald tramp

Свијет

Трамп стигао у Израел

Пронађени су захваљујући акцији Горске службе спасавања Црне Горе и Авио-хеликоптерске јединице Министарства унутрашњих послова Црне Горе, саопштила је Служба заштите и спасавања.

Из Горске службе су указали на значај одговорне припреме прије одласка на планину, те напомињу да Дурмитор захтијева искуство, адекватну опрему и пажљиво планирање, нарочито у ово доба године када се временске прилике могу нагло промијенити.

Тагови:

Durmitor

turisti

Црна Гора

