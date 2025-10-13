Завршена потрага на Дурмитору, туристи евакуисани

Извор:
СРНА
13.10.2025
09:37
Двоје израелских држављана изгубили су се током планинарења на Дурмитору и пронађени су јутрос, те су евакуисани хеликоптером за Подгорицу, гдје им је указана медицинска помоћ.
Потрагу, која је покренута синоћ, отежавали су тешки временски услови на Дурмитору - снијег и ниска температура.
Пронађени су захваљујући акцији Горске службе спасавања Црне Горе и Авио-хеликоптерске јединице Министарства унутрашњих послова Црне Горе, саопштила је Служба заштите и спасавања.
Из Горске службе су указали на значај одговорне припреме прије одласка на планину, те напомињу да Дурмитор захтијева искуство, адекватну опрему и пажљиво планирање, нарочито у ово доба године када се временске прилике могу нагло промијенити.
