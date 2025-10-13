Савез синдиката Републике Српске тражи повећање плата

Извор:
За Савез синдиката Републике Српске, али и све раднике је питање плате, најважније питање, истакао је предсједник овог савеза Горан Станковић.
"То је нешто од чега живо, зато је питање најниже плате, али и свих других приоритет. Питање најниже плате је актуелно и морамо му се посветити. Оно што смо ми предложили јесу диференцирани износи најниже плате", истакао је он.
Додаје да ће Савез синдиката Српске инсистирати на повећању најниже, али и свих осталих плата.
"Посебно морамо повећати плате КВ И ССС, оне су испод сваког нивоа. Морају се повећати плате и запосленим у здравству, правосуђу, полицији, али на крају 2026. године морамо доћи до просјечне плате 2.000 КМ. Да будемо јасни, није бит да се дође до те плате, него да сви радници ту плату могу и да приме", истиче Станковић.
Када је ријеч о синдикалној потрошачкој корпи, Станковић наводи да је она нереална и да се базира на четири члана породице.
"Ако се повећавају плате, а цијене животних намирница неконтролисано расту, ништа не постижете. Имамо примјер Србије, ограничавање маржи на 20 одсто. Ми у Српској морамо наћи мјеру да се овоме стане у крај, цијене константно расту. Превелик је то удар на џепове радника, те цијене се морају контролисати. Инспекцијски органи нажалост нису довољни, јер су казне које они пишу минималне", закључио је Станковић, пише РТРС.
