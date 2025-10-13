Петровић и Блануша о броју запослених у Електропривреди Републике Српске

Извор:
РТРС
13.10.2025
07:22
Коментари:2
Када је ријеч о вишку запослених у Електропривреди, Лука Петровић в.д. генералног директора Електропривреде Републике Српске рекао је да их има, али да се не залаже за њихово отпуштање.
"Није тачно да је у ТЕ Станари запослени 600, 700 људи, јер они држе посебно одвојену радну јединицу рудник Станари, а посебну радну јединицу термоелектрана. Код нас је то заједно. Радна јединица рудник је сигурно, они продају угаљ по Бановићима, по Федерацији, они не продају само за Станаре", рекао је Петровић за РТРС.
Истакао је да они имају свој посебан одјел, са око 500 рудара.
"То знам јер су раздвојили цјелине, као и у Федерацији. Када неко пореди број запослених у Електроприводи Републике Србска са Федерацијом, онда не гледа да су рудници тамо издвојени. Што се тиче вишка запослених могу да се сложим да имамо вишкове. Није важно, пет, десет процената. Да ли је то 100-200 људи", истакао је Петровић.
Али, није за отпуштање тих вишкова, за шта се како је навео залаже Бранко Блануша предсједник Одбора за енергетику у Српској демократској странци.
"Наша миљења су различита. Ја мислим да је добро да се људи запошљавају. Мислим да је добро да отварамо и нова радна мјеста, попут хидроелектране Дабар и Бистрице", додао је Петровић.
Блануша је навео да су потребне инвестиције у електроенергетскому сектору.
"РиТЕ Гацко има око 2.000 запослених, РиТЕ Станари око 800 запослених. Како очекивати да за термоелектране исте снаге буде исти број запослених, Шта је са оним радницима који долазе на посао а не зна се шта раде? Али зато се зна да имају јасне партијске задатке , скупљање гласова, учествовање на митинзима и слично", каже Блануша и додао да је ЕРС дозволила да својом неактивношћу да рудници и термоелектране дођу у такво стање.
Вишак радника треба збринути а систем растеретити.
