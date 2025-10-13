Logo

Дјевојка из БиХ пљачкала путнике у Италији

Извор:

Независне

13.10.2025

07:08

Фото: kay de vries/Pexels

Припадници италијанске Полизиа Ferroviaria (жељезничке полиције) ухапсили су држављанку Босне и Херцеговине која је у возу на линији Милано – Бергамо украла више од 3000 евра од путника.

Како преносе италијански медији, ова 30-годишњакиња је током путовања прилазила путницима, претварајући се да им помаже око пртљага, док им је истовремено крала новчанике.

Наиме, прије два дана службеници жељезничке полиције Милана обавијештени од стране Централне станице о наводној крађи у регионалном возу који је ишао ка Бергаму. Полиција је ушла у спорни вагон и зауставила тридесетогодишњу жену која је, претварајући се да помаже четворици путника да распакују пртљаг крала новчанике. Наводно је имала још троје саучесника у возу, али они још нису идентификовани.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Убједљива побједа Српске листе

Она је од једног путника украла новчаник са 720 евра, а од другог чак 2.900 евра у готовини. Обје жртве су својим свједочењем идентификовале ухапшену жену као починиоца крађе.

Против ње је поднесена пријава за тешку крађу, пишу Независне.

