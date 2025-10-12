Брчак оптужен да је онесвијестио и опљачкао радника пекаре

Извор:
Брчак С.Н. (27) оптужен је за разбојништво над радником пекаре којег је онесвијестио ударцем металном шипком па му отео новац и телефон.
Према оптужници Тужилаштва Брчко, он је 24. октобра 2023. године око поноћи у Брчком након што је претходно опазио да Х.Ф., запослен у оближњој пекари посједује новац, пратио његово кретање из пекаре путем ка његовој кући.
Како се наводи, у близини поликлинике "Акшамић" сустигао га је те с циљем прибављања противправне имовинске користи Х.Ф. металном шипком ударио у предјелу главе.
Жртва је том приликом накратко изгубила свијест и пала на тло, након чега је оптужени из предњег џепа панталона узео пазар пекаре од око 2.000 КМ и његов мобилни телефон вриједан 179 КМ, чиме је за себе прибавио противправну имовинску корист у наведеним износима, а за исти износ оштетио власника пекаре и Х.Ф.
"Дакле, пријетњом да ће директно напасти на његов живот или тијело одузео је туђе покретнине с циљем да њиховим присвајањем прибави себи противправну имовинску корист, при чему је употријебљено опасно оруђе, чиме је учинио кривично дјело разбојништво", прецизирано је у оптужници, пишу Независне.
